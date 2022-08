Próximos dias com céu nublado e aguaceiros no Norte e Centro

As temperaturas vão descer nos próximos dias e há mesmo previsão de céu nublado e aguaceiros nas regiões Norte e Centro do país, segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Hoje a previsão é de céu muito nublado com períodos de chuva, bem como aguaceiros fracos, acompanhados de vento moderado a forte e descida da temperatura máxima, em especial no interior.

Amanhã, quarta-feira, a temperatura máxima será de 30ºC em Castelo Branco e Faro e a mais baixa, 9ºC, na Guarda. Também se espera períodos de céu muito nublado, principalmente no litoral Norte e Centro até ao fim da manhã, tornando-se gradualmente pouco nublado ou limpo a partir da manhã na região Sul.

O IPMA prevê aguaceiros fracos na região Norte e no litoral Centro, diminuindo a partir do início da tarde, assim como vento fraco a moderado, com possibilidade de nevoeiro matinal no Norte e Centro do país.

Entretanto, a partir de sexta-feira o verão parece querer voltar em força, pois para além de uma subida da temperatura, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo.