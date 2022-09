Setembro chega com temperaturas mais baixas e com chuva

Temperaturas baixam a partir de 1 de setembro, com a chuva, embora fraca, a chegar no fim de semana

O mês de setembro vai começar com uma descida dos valores da temperatura e vai trazer chuva, inicialmente a Norte, mas estendendo-se ao Centro próximo fim de semana, apontam as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo aquelas previsões, esta quinta-feira vamos ter céu em geral pouco nublado, apresentando-se muito nublado até ao início da manhã no litoral Norte e Centro, podendo persistir em alguns locais, em especial do litoral Norte. Possibilidade de chuva fraca ou chuvisco no litoral Norte e Centro, em especial no Minho. O vento será fraco a moderado (até 30 km/h), sendo por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas, em especial a partir da tarde. Neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

Na sexta-feira, dia 2, vamos ter períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral a norte do Cabo Raso, com ocorrência de períodos de chuva fraca. A partir da tarde, diminuição da nebulosidade nas regiões do interior. O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h), sendo por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas a partir da tarde. Neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial no litoral e pequena descida da temperatura máxima.

Para sábado, as previsões do IPMA apontam para céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir do meio da manhã. Possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca nas regiões do litoral Norte e Centro até final da manhã. Vento fraco a moderado (até 30 km/h). Neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial no Norte e Centro.

Para domingo, o céu estará pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado nas regiões do Norte e Centro, em especial no litoral. Períodos de chuva fraca, nas regiões do norte e Centro, sendo pouco frequente no interior, tornando-se moderada no Minho a partir do final da tarde. Vento fraco a moderado (até 30 km/h), sendo por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas a partir da tarde. Neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e pequena descida de temperatura.