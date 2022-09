Atropelamento provoca ferido grave na Piedade (Águeda)

Homem de 80 ferido com gravidade na EN 333.

Um homem de 80 anos ficou ferido com gravidade na manhã desta sexta-feira, na Piedade, concelho de Águeda, confirmou ao JB fonte dos Bombeiros Voluntários de Águeda.

O alerta para socorro foi dado pouco depois das 9h. Não se conhecem as razões do atropelamento, ocorrido na Estrada Nacional 333, no centro daquela localidade.

O homem em causa, com ferimentos graves, depois de receber assistência médica no local, foi transportado para o Hospital de Aveiro.

Estiveram no local os Bombeiros de Águeda com seis operacionais, apoiados por três viaturas.