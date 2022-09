Sete anos depois da última participação, o Município de Ílhavo volta a aderir à Semana Europeia da Mobilidade, que este ano decorre entre hoje, dia 16 de setembro e o próximo dia 22. Para assinalar estes dias, a Câmara Municipal de Ílhavo preparou um programa que visa promover o uso da bicicleta, sensibilizar a comunidade para a mobilidade sustentável e sinalizar as zonas que privilegiem os peões e a circulação não motorizada.

Hoje, dia 16, a Câmara Municipal de Ílhavo lança no seu website e redes sociais o “Mapa da Rede Ciclável”, de forma a incentivar o uso da bicicleta nas deslocações quotidianas. Também nas plataformas online da CMI inicia-se, neste dia, o “Inquérito sobre Padrões de Mobilidade do Município de Ílhavo”, que visa obter dados sobre o modo de transporte, duração das viagens, distâncias, número de bicicletas por agregado familiar, frequência de uso, entre outras informações sobre os hábitos dos ilhavenses.

Durante esta semana, a EMER (Escola Municipal de Educação Rodoviária) vai ao encontro da comunidade, levando os carrinhos de educação rodoviária até fora de portas da escola. Amanhã, dia 17, das 9h30 às 12h30, estará na Praia da Barra, no Largo do Farol; no dia seguinte, ruma à Costa Nova, instalando-se, no mesmo horário, na Calçada Arrais Ançã. A EMER deverá, ainda, realizar outras deslocalizações a escolas e ao centro de Ílhavo, em data a divulgar mais adiante.

Daqui em diante, passa a ser mais cómodo e seguro ir de bicicleta ao Museu Marítimo de Ílhavo e ao Centro de Religiosidade Marítima, uma vez que estes espaços passam a disponibilizar estacionamento para estes veículos. Além disso, de hoje ao dia 22, quem se deslocar aos museus municipais de bicicleta beneficiará de um desconto de 50 por cento na bilheteira.

E quem não sabe andar de bicicleta? A pensar nestas pessoas, a EMER vai dinamizar um programa de aprendizagem de utilização da bicicleta, que decorrerá ao longo de todo o ano, dirigido tanto a crianças como a adultos. Para apoiar quem circula de bicicleta, a CMI passa a disponibilizar no site uma lista de oficinas de reparação de bicicletas existentes no município.

A Câmara Municipal de Ílhavo aproveita, ainda, a Semana Europeia da Mobilidade para lançar o concurso “O meu capacete é melhor que o teu”, dirigido a alunos do 1.º CEB do Município, com o intuito de incentivar a utilização deste acessório de proteção. As normas de participação encontram-se disponíveis no site do Município de Ílhavo. A CMI desafia os alunos da AEC a criarem um capacete em pasta de papel – atividade que resultará, depois, numa exposição.

A partir desta semana e até ao final do ano, inicia-se a sinalização de “Zonas 30” e “Zonas de Coexistência”.

No Centro Histórico de Ílhavo, passam a estar sinalizadas como “zonas 30” as Ruas Arcebispo Pereira Bilhano, Tenente Valadim, Serpa Pinto, Dr. Celestino Gomes, Dr. João Carlos Celestino Gomes, João de Deus. Na Gafanha da Nazaré, esta sinalização será implementada num troço da Avenida José Estevão; na Gafanha da Encarnação, na zona da Junta de Freguesia/ Extensão de Saúde e Escola 1.º Ciclo; e na Gafanha do Carmo, na zona envolvente da Igreja, Junta de Freguesia e Edifício Socioeducativo.

Trata-se de zonas que promovem a deslocação a pé em segurança e a convivência entre os diversos modos de deslocação. Esta é uma opção estratégica de valorização do peão e da bicicleta, procurando-se criar condições para que os peões se sintam em segurança, promovendo um quotidiano mais sustentável a todos os níveis.

Como “zonas de coexistência” passam a estar sinalizadas a Avenida da Saudade e a Avenida Manuel da Maia, ambas na Freguesia de São Salvador, prevendo-se que no futuro sejam criadas ainda mais zonas com estas características.

A Semana Europeia da Mobilidade é uma campanha da Comissão Europeia, coordenada, em Portugal, pela Agência Portuguesa do Ambiente, com o intuito de consciencializar para a mobilidade urbana sustentável, procurando incentivar as mudanças de comportamento a favor da mobilidade ativa, do transporte público e de outras soluções de transporte limpas e inteligentes.