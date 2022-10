Meia maratona de Ílhavo bate recorde de inscritos

A Meia Maratona de Ílhavo realiza-se no próximo domingo, dia 30 de outubro, às 10h, com um número recorde de inscrições.

Cancelada em 2020 e em 2021 devido à pandemia, a prova de 21 quilómetros regressa este ano com cerca de dois mil inscritos, número máximo de participantes fixado pela organização.

Com um percurso plano e muito rápido, a Meia Maratona de Ílhavo percorre uma boa parte do município, com partida e chegada na Avenida 25 de Abril, em Ílhavo, e passagem pela Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação, Gafanha de Aquém, Gafanha da Boavista e Vista Alegre.

Também às 10h, partem a Mini Maratona e a Caminhada, de 7,5 quilómetros, com passagem na Gafanha de Aquém, Gafanha da Boavista e Vista Alegre. Para crianças dos 4 aos 10 anos há a Corrida da Pequenada, com um percurso de 500 metros, na Avenida 25 de Abril.

No dia do evento o percurso da meia maratona estará interdito ao trânsito automóvel das 9h30 às 12h30 horas. A Avenida 25 de Abril, no troço em frente à Câmara Municipal, estará interdito e condicionado ao trânsito a partir das 22h de sábado, 29 de outubro, até às 13h de domingo, dia 30 de outubro.

O levantamento de dorsais e kits de inscrição decorre na Casa da Cultura de Ílhavo (acesso pela escada lateral, junto à câmara municipal), no sábado, dia 29 de outubro, das 9h às 20h. No dia da prova, decorre entre as 8h e as 9h30.

Esta é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Ílhavo e da Melinvest, proprietária do portal Atletas.net.

Mais informações e regulamento em: https://atletas.net/pt/meia-maratona-de-ilhavo