Sortes diferentes para Anadia e Sangalhos

A jornada 6 da Liga 3 e da Liga Betclic de Basquetebol, foi totalmente distinta para as duas equipas bairradinas. O Anadia venceu pela primeira vez fora, no terreno do Paredes, por 2-1. Já o Sangalhos, em Albufeira, frente ao Imortal, sofreu a quinta derrota, por 80-61.

O Anadia deu excelente resposta à goleada para a Taça de Portugal diante do FC Porto e, no regresso da Liga 3, foi vencer à casa do Paredes, por 2-1, com golos de Simão Fernandes e Papalelé. Foi a melhor exibição da temporada da equipa bairradina, tendo ascendido ao 3.º lugar, com 10 pontos.

No Algarve, quem viu o primeiro período (19-15), com toda a certeza que não passou pela cabeça de muita gente que o Sangalhos, com o pior desempenho até ao momento, sucumbisse frente ao Imortal, cujo resultado final foi de 80-61. E os algarvios chegaram a ter uma vantagem de 31 pontos durante o terceiro quarto.

A lesão, aos 13 minutos, de Justin Stovall, não justifica tudo, pois o Imortal foi mais forte em todos os itens do jogo.

O descalabro acentuou-se quando o Sangalhos esteve seis minutos sem marcar qualquer ponto no terceiro período, sendo o resultado atenuado no último quarto (17-24) numa altura que o treinador do Imortal apostou num cinco de jogadores jovens e com pouca utilização nos jogos até agora efetuados.

