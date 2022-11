Dia Mundial do Aquafitness assinalado em Anadia

As Piscinas Municipais de Anadia associam-se à comemoração do Dia Mundial do Aquafitness que se celebra no dia 12 de novembro. A iniciativa tem como objetivo aliar o exercício físico à diversão.

Neste dia vai ter lugar uma mega aula de fitness aquático, com início às 10h30 e uma duração de 60 minutos. A atividade tem como destinatários todos os utentes da piscina, seus familiares e amigos.

A participação é gratuita, mas de inscrição obrigatória, até ao dia 10 de novembro, na secretaria das Piscinas Municipais de Anadia.