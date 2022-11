Museu Marítimo de Ílhavo acolhe Jornadas “Pesca Artesanal e Aquicultura”

No próximo dia 16 de novembro, o Museu Marítimo de Ílhavo acolhe as Jornadas “Pesca Artesanal e Aquicultura”, evento destinado a pescadores, mariscadores e empresários ligados à pesca artesanal e aquicultura.

Com entrada livre, as jornadas acontecem no âmbito das celebrações do Ano Internacional da Pesca e da Aquicultura Artesanais e são organizadas em parceria com a APARA – Associação de Pesca Artesanal de Aveiro e apoio da FOR-MAR – Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar.

A partir das 14h30, a sustentabilidade, a pesca, a aquicultura são debatidas numa mesa-redonda que conta com a participação da Algaplus, APARA, Capitania do Porto de Aveiro, DGRM – Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, Docapesca, IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera e GALP Golfo Ártabro Norte.

As jornadas de “Pesca Artesanal e Aquicultura” são cofinanciadas pelo programa Mar 2020 e têm como missão aumentar a consciencialização sobre o papel da pesca e da aquicultura em pequena escala e fortalecer a interação entre a ciência e a política e incentivar o associativismo, numa perspetiva de rentabilização dos recursos em equilíbrio com a defesa do setor.