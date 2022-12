Prémio Rodrigues Lapa premeia, em Anadia, esforço e dedicação aos estudos

Cerimónia de entrega de prémios decorreu como tradicionalmente no Cineteatro Anadia envolvendo toda a comunidade educativa do concelho.

Os alunos do concelho de Anadia que obtiveram melhor aproveitamento escolar, no ano letivo 2021-2022, foram distinguidos com o Prémio Escolar Professor Doutor Rodrigues Lapa, promovido pelo Município, numa cerimónia que decorreu, esta quarta-feira, 14 de dezembro, no Cineteatro Anadia.

A cerimónia foi presidida pela presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, que, na ocasião, deu os parabéns aos alunos galardoados, desejando que este prémio seja “um incentivo para continuarem a fazer mais e melhor e que nunca desistam dos vossos objetivos, tal como fez Rodrigues Lapa”.

Para a autarca, este é um “momento feliz”, porque, para além de homenagear “o nosso conterrâneo Rodrigues Lapa”, também “presta homenagem à comunidade escolar em geral e, nomeadamente aos alunos que alcançaram os melhores resultados e que, desta forma, se sentem recompensados pelo esforço e dedicação aos estudos”.

Teresa Cardoso aproveitou a cerimónia para, publicamente, endereçar uma “palavra de reconhecimento” ao Colégio dos Salesianos de Mogofores que enquanto estabelecimento de ensino, por inviabilidade financeira, fechou portas no início deste ano letivo. “Anadia não esquece, nem esquecerá a importância deste estabelecimento para milhares de jovens e para a comunidade onde se encontra inserido”, afirmou.

Prémio do Lions Clube da Bairrada

O Lions Clube da Bairrada voltou a associar-se a este galardão escolar, tendo, uma vez mais, premiado os melhores alunos do 12.º ano, na disciplina de Língua Portuguesa, dos estabelecimentos de ensino dos concelhos de Anadia e Oliveira do Bairro, área de abrangência do Clube.

Na ocasião, Isilda Silva, presidente do LC da Bairrada, dirigindo-se aos alunos, lembrando que “esta merecida distinção também vos exige alguma responsabilidade; transmitir nas vossas escolas, aos vossos colegas que, com empenhamento, todos poderão atingir este prémio”.



Premiados

Escola Básica e Secundária de Anadia

2.º CEB: 1.ª – Margarida Ligeiro; Menções Honrosa – Laura Vieira e Mariana Almeida

3.º CEB: 1.ª – Joana Fernandes; MH – Júlia Nogueira e Laura Pereira

Ensino Secundário: 1ª – Joana Fernandes; MH – Filipa Perpétua e Inês da Silva

Ensino Profissional: 1.º – João Pedro Miranda; MH – Eduarda Almeida e Tiago Maia

EB de Vilarinho do Bairro

2.º CEB: 1.ª – Ana Filipa Pereira; MH – Jacinta Sebastião e Mafalda Gonçalves

3.º CEB: 1.ª – Rita dos Santos; MH – Afonso Silva e Camila de Oliveira

Colégio Nossa Senhora Assunção

2.º CEB: 1.º – Martim Magalhães; MH – Camila Reis, Martim Ribeiro e Matilde Capela

3.º CEB: 1.ª – Margarida Branco; MH – Ana Francisca Timóteo e Inês Carvalho

Ensino Secundário: 1.º – Manuel Martins; MH – Maria Cara D’Anjo e Sara Tribuna Bastos

Colégio Salesiano de Mogofores

2.º CEB: 1.º – Miguel Pereira; MH – Constança de Almeida e Joana de Magalhães

3.º CEB: 1.º – Rui Pedro Ferreira; MH – Maria Cardoso Neto e Maria Inês Pato

Escola Profissional de Anadia

1.ª – Ana Beatriz Ferreira; MH – Beatriz Silva e Fátima Martins

Prémio Lions Clube da Bairrada

1.ª – Joana Fernandes (Agrupamento de Escolas de Anadia); MH: Maria Cara D’Anjo (Colégio Nossa Senhora da Assunção) e Gabriela Silva (Escola Secundária de Oliveira do Bairro)

Notícia completa na edição impressa ou digital