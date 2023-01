Carnaval de Vale de Ílhavo está de regresso e promete muita folia e irreverência

Cardadores (na foto), personagens míticas de Vale de Ílhavo, únicas no mundo, também costumam marcar presença com brincadeiras, percorrendo o cortejo e misturando-se no meio do público.

O Carnaval de Vale de Ílhavo está de volta, nos dias 19 e 21 de fevereiro, e promete marcar a diferença com a folia e a irreverência que lhe são peculiares. Em nota enviada à comunicação social, a autarquia avança que nos dois dias, os cortejos estão agendados, para as 15h, e irão percorrer as ruas de Vale de Ílhavo “com Suas Majestades, o Rei D. Carlitos XXIII e a Rainha D. Ritinha I, ao leme”.

Ao todo serão cerca de 400 figurantes, que após vários meses de trabalho de preparação, irão proporcionar folia e diversão, conferida pela beleza dos seus fatos e carros alegóricos, aliando a cor e a alegria à sátira social e brejeirice.

Este ano integram o Corso Carnavalesco onze grupos: Tó-Có-Corno, Toca Baldar, Pestinhas, Valentes Priores, Garotos do Alívio, Centro Escolar de Vale de Ílhavo, Cabeço do Nuno, Villa do Paço, Anima Soza, Ouca e suas gentes e A.D.C.R. Vilage.

O Grupo de Bombos Toca Baldar será o responsável pelo encerramento dos cortejos e até lá tem ensaios abertos a quem se queira juntar, todos os sábados, a partir das 14h, no pavilhão da A.C.R. “Os Baldas”.

Já os Cardadores (na foto), personagens míticas de Vale de Ílhavo, únicas no Mundo, também costumam marcar presença nesta iniciativa com as suas brincadeiras, saltos e corridas inesperadas, percorrendo o cortejo e misturando-se no meio do público num corrupio, provocando grande alarido devido aos apitos, sinetas e guizos que trazem amarrados a si e aos excêntricos trajes que envergam.

A tradição exige que os homens, geralmente solteiros, que saem à rua para “cardar” as raparigas não se deixem identificar, usando uma máscara perfumada feita com pele de ovelha branca revestindo-se as aberturas dos olhos e da boca com rodelas de cortiça pintadas de vermelho. A cabeça é revestida por longas fitas coloridas, de diferentes tamanhos, que descem até ao fundo das costas, formando uma multicolor cabeleira. O nariz é comprido e de forma fálica, feito com panos vermelhos e o bigode é formado por crina.

A esta grande festa juntam-se o Pão de Vale de Ílhavo e o pão com chouriço.

O Carnaval de Vale de Ílhavo é organizado pela Associação Cultural e Recreativa “Os Baldas” e conta com o apoio do Município de Ílhavo.