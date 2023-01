Colisão entre duas embarcações causa uma vítima mortal na ria de Aveiro

Após a colisão entre as duas embarcações, um dos tripulantes foi projetado para a água, tendo ficado em estado inconsciente, acabando por falecer.

Um homem de 55 anos morreu durante esta madrugada, na sequência de uma colisão entre duas embarcações de recreio que se encontravam a navegar na ria de Aveiro, junto ao Terminal de Graneis Líquidos do Porto de Aveiro.

Na sequência de um alerta recebido pelas 23h27, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar que duas embarcações de recreio tinham colidido na ria de Aveiro, foram ativados de imediato para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro. Para o local deslocaram-se também elementos dos Bombeiros Voluntários Novos de Aveiro, da GNR da Murtosa, do INEM, bem como uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

Segundo o que foi possível apurar, após a colisão entre as duas embarcações, um dos tripulantes foi projetado para a água, tendo ficado em estado inconsciente. A vítima foi posteriormente resgatada e transportada por uma das embarcações para o Cais dos Pescadores de São Jacinto, onde foram efetuadas as manobras de reanimação por parte dos elementos do INEM.

Após várias tentativas, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local pelos elementos do INEM. Foi contactado o Ministério Público, tendo o corpo sido de seguida transportado para o Gabinete Médico-Legal de Aveiro pelos Bombeiros Voluntários Novos de Aveiro.

As duas embarcações envolvidas na colisão seguiram para o cais, onde atracaram em segurança, sendo agora alvo de perícias por parte da Polícia Marítima.

O Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro tomou conta da ocorrência.