Coral anadiense Stella Maris canta as Janeiras ao Presidente da República

Grupo Coral anadiense foi o único da região da Bairrada a cantar, este ano, as Janeiras, no Palácio de Belém.

“Meia-noite dada”, canção de Natal tradicional, originária da Ilha da Madeira, foi o tema escolhido pelo grupo coral anadiense, Stella Maris, para cumprir o tradicional momento de cantar as Janeiras no Palácio de Belém (Lisboa), no passado dia 6 de janeiro.

Maria Miguel Pintado, presidente da direção deste coral anadiense, confessa a enorme alegria e honra que sentiram, nesta experiência que foi igualmente inédita e que as coralistas não vão esquecer. “Por imposição da Presidência só pudemos entrar 12 coralistas e o maestro, mas o grupo foi todo, como forma de apoio e para que todas pudessem participar e partilhar este momento”, disse dando nota de que já lá vão uns quatro anos desde que enviaram um primeiro mail à Presidência da República a mostrar este desejo que agora se concretizou.

“Com a pandemia esta tradição esteve suspensa e agora que foi retomada, lá fomos muito entusiasmadas”, acrescentou sobre um momento de grande informalidade, que contou com a participação de 11 grupos musicais de todo o país.

O grupo anadiense foi o terceiro a atuar e no final também a tradição da selfie com o presidente foi cumprida.

Maria Miguel Pintado refere ainda que “foi tudo muito informal; o Presidente é que fez a apresentação dos grupos e fez questão de tirar algumas fotos connosco, bem como de nos mostrar o seu gabinete”, agradecendo ainda à Câmara Municipal de Anadia pela cedência do autocarro e de uma lembrança para Marcelo Rebelo de Sousa, bem como a Francisco Batel Marques, da Quinta dos Abibes, que patrocinou a lembrança deixada pelas Stellas ao Presidente da República.