Lotes podem estar à venda em finais de março na Zona Industrial de Vila Verde

A Câmara de Oliveira do Bairro pode começar a vender, já em março, os primeiros lotes da nova área de expansão da Zona Industrial de Vila Verde, acredita o vice-presidente da autarquia.

Jorge Pato, que apresentava o regulamento para aquele fim, na última reunião pública do Executivo, na passada quinta-feira, dava conta que o mesmo, depois da consulta pública, seguirá para ratificação da Assembleia Municipal, podendo “até final deste trimestre poder estar aprovado e pronto a vender os lotes”.

José Carlos Soares (PSD) alertou para algum excesso de exigências no documento. “Eu não comprava lotes naquela zona industrial. As exigências são tantas que ficamos com a ideia que compramos o terreno e nunca será do proprietário”, disse, acrescentando que “temos que ter regras, mas temos que deixar alguma flexibilidade a quem está a empreender”.

