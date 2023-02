ABTF Betão-Feirense com tremenda confiança em vencer a Volta a Portugal

Foi com pompa e circunstância que a equipa Continental ABTF Betão-Feirense fez a sua apresentação no Europarque em Santa Maria da Feira, onde se destaca António Carvalho (ex-Glassdrive-Q8-Anicolor), pela sua experiência e liderança, e onde todos apostam para vencer a Volta a Portugal. A equipa conta ainda com o americano Barry Miller (ex-Bai-Sicasal), Fábio Oliveira, Ivo Pinheiro, Francisco Moreira (ex-Kelly-Simoldes-UDO), Pedro Andrade (ex-Efapel), Francisco Pereira, o colombiano Santiago Mesa (ex-Fundação Manuela) e os Sub-23 Afonso Eulálio (ex-Glassdrive-Q8-Anicolor) e Diogo Oliveira (ex-Santa Maria Feira), com Joaquim Andrade nas funções de diretor desportivo.

No único concelho detentor de seis vencedores da Volta a Portugal, o presidente da Câmara Municipal, Emídio Sousa, afirmou que está a torcer que seja esta época que “consigamos ter mais um ciclista a ganhar a Volta a Portugal. Estão reunidas todas essas condições, de que possamos em agosto receber o vencedor nos Paços do Concelho”.

O autarca falou da paixão do ciclismo e agradeceu ao Grupo Tavares. “O Danny e a Fátima Tavares são uns vencedores na área do negócio, não gostam de ficar em segundo, mas sem em primeiro.”

Confiança também não falta ao presidente do Clube Desportivo Feirense. Rodrigo Nunes recordou o regresso em 2018 do ciclismo profissional ao clube e, como no passado, ouvia falar das vitórias e dos sonhos que tem para o presente. “A forma certa de chegar ao sucesso era juntar as famílias Andrade e Carvalho, vencedores da Volta a Portugal. Depois, conseguimos encontrar as pessoas certas para publicitar a sua marca e empresa, que gostam do ciclismo, como foi o caso do Grupo Tavares. Sinto, com tudo isto, que o sonho se irá tornar realidade, de vencer a Volta a Portugal.”

Apresentados um a um, os ciclistas mostraram-se confiantes na vitória na Volta a Portugal.

“Fomos muito bem acolhidos neste concelho, sentimo-nos em casa, o Grupo Tavares tem uma presença no ciclismo há longos anos na área da formação. A nossa postura reflete-se na importância que damos à saúde e vida saudável, o mundo do ciclismo mexe connosco” referiu Danny Tavares. O administrador da empresa sediada em Oliveira do Bairro também aposta forte na prova rainha do ciclismo nacional. “Para conseguirmos esse objetivo, temos de ter a ambição com a Garra de Betão.”

No final, Danny Tavares deixou um desafio a Jorge Pato, vice-presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e presente na cerimónia, para uma chegada da Volta a Portugal a Oliveira do Bairro.

