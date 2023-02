Carnaval Infantil de Ílhavo com 1.900 participantes 

O desfile do Carnaval Infantil irá apresentar, por cada instituição um tema diferente de acordo com os seus projetos educativos.

Após dois anos de interregno, as Escolas e as IPSS do Município de Ílhavo voltam a juntar-se para realizar esta sexta-feira, dia 17 de fevereiro, o grande desfile de Carnaval Infantil Municipal de Ílhavo.

Cerca de 1.900 crianças e professores, educadores e auxiliares iniciarão, às 10h30, o Corso Carnavalesco em frente ao Hotel de Ílhavo, na Avenida Mário Sacramento, percorrendo o Jardim Henriqueta Maia e terminando próximo do Pavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste.

A alegria, a criatividade e o colorido dos trajes, a música de rua e as coreografias prometem proporcionar ao público presente, incluindo pais, familiares e amigos, momentos de grande folia, satisfação e orgulho.

O desfile do Carnaval Infantil irá apresentar, por cada instituição um tema diferente de acordo com os seus projetos educativos, pela seguinte ordem:

CASCI – Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo

Centro Paroquial de Assistência e Formação D. Manuel Trindade Salgueiro

Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo

Centro Social e Paroquial da Gafanha da Encarnação

Centro Social Padre José Kentenich

Obra da Providência

JI Chave

JI da Marinha Velha

EB n.º 2 Cale da Vila – 4.º ano

EB Farol da Barra

EB Costa Nova do Prado

JI da Gafanha da Encarnação Centro

EB da Gafanha da Encarnacão Sul

JI e EB de Ílhavo

JI e EB Sr.ª do Pranto

JI e EB da Presa

JI da Mata

JI e EB Gafanha Aquém

JI e EB Chousa Velha

JI e EB Vale de Ílhavo

Aviso: Trânsito interdito

A circulação automóvel estará interdita, dia 17 de fevereiro (sexta-feira), entre as 9h e as 13h, nos seguintes arruamentos:

Avenida 25 de Abril, entre a rotunda da Piscina Municipal de Ílhavo e a N109;

Avenida Mário Sacramento, em toda a sua extensão;

Rua da Venezuela;

Avenida Manuel da Maia.