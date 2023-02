Município de Anadia renova rede de abastecimento de água

Dando continuidade à política de reabilitação da rede de abastecimento de água no concelho, o Município de Anadia está a realizar um investimento de cerca de 100 mil euros no reforço e renovação da rede de água em três locais do concelho, Anadia, Alféloas e Zona Industrial de Amoreira da Gândara, numa extensão total de 1575 metros lineares.

Em nota de imprensa, o executivo anadiense, liderado por Teresa Cardoso, avança que “neste momento a empreitada de renovação da rede encontra-se a decorrer na Rua da Misericórdia (Hospital José Luciano de Castro), seguindo-se os trabalhos na Rua do Cabecinho, em Alféloas”.

“A intervenção na Zona Industrial de Amoreira da Gândara, que já se encontra concretizada, faltando apenas a pavimentação, prende-se com o reforço do abastecimento de água, no âmbito do esforço que a autarquia tem levado a efeito para conseguir abastecer as áreas industriais, ao nível das exigências das redes de combate a incêndios”, lê-se ainda naquele comunicado que destaca serem estas intervenções necessárias, “uma vez que, por um lado, as condutas encontram-se em fim de vida e degradadas, apresentando roturas, e por outro, existe a necessidade de reforçar a rede”.