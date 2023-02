Palacete de Valdemouro é o primeiro hotel cinco estrelas no centro de Aveiro

O MS Group – empresa que detém os hotéis Moon & Sun, no Porto e em Braga – continua a expandir a sua atividade no setor do turismo anunciando a abertura da sua primeira unidade hoteleira de cinco estrelas, em Aveiro. Este projeto – que é, simultaneamente, o primeiro hotel desta categoria na cidade – vai ser a estreia da marca MS Collection, criada para representar o segmento hoteleiro de luxo do Grupo. O MS Collection Aveiro – Palacete de Valdemouro representa um investimento de 7 milhões de euros e prevê abrir portas no 2º trimestre de 2023.

O MS Collection Aveiro é um boutique hotel de cinco estrelas localizado no coração da cidade de Aveiro, num edifício histórico do Séc. XVIII, o antigo Palacete de Valdemouro – outrora residência do pai de Eça de Queiroz –, que será totalmente restaurado.

O hotel combina história, elegância, conforto e qualidade, atributos que definem os seus 40 quartos e os restantes espaços, nomeadamente, o restaurante, a piscina exterior, o SPA e o ginásio. Todo o conceito e decoração são inspirados na vida e obra do escritor e diplomata Eça de Queiroz e, por isso, também refletem muitas características dos hotéis franceses do séc. XIX, país onde residiu até ao fim dos seus dias.

“Com a abertura do MS Collection Aveiro, estamos a dar continuidade ao plano de expansão do Grupo e a um sonho antigo: entrar no segmento hoteleiro de cinco estrelas com projetos únicos em Portugal. Estamos certos de que, tendo em conta as suas características de excelência, o nosso boutique hotel vai agregar valor à oferta hoteleira de Aveiro, uma cidade com uma personalidade muito própria, amplamente procurada por turistas nacionais e estrangeiros”, salienta Pedro Mesquita Sousa, CEO do MS Group.

“Esta aposta espelha simultaneamente a nossa preocupação em sermos promotores da reabilitação e revitalização de património histórico, prestando homenagem à herança cultural das localidades onde se inserem. Neste sentido, em Aveiro, pretendemos devolver a alma de residência nobre a uma das mais conceituadas casas oitocentistas da cidade, atribuindo-lhe a funcionalidade de hotel de cinco estrelas”, acrescenta o responsável.

De recordar que, atualmente, o MS Group conta com duas unidades hoteleiras de quatro estrelas, uma no Porto e outra em Braga, com 45 e 25 quartos, respetivamente, que operam sob a insígnia Moon & Sun. Ambos os hotéis abriram portas em 2019.