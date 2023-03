Anadia apura alunos para a fase final de Concurso Intermunicipal de Leitura

Catarina Rosa, do Colégio Nossa Senhora da Assunção (1.º CEB), Inês Figueiredo e Teresa Moniz, do Colégio Nossa Senhora da Assunção (2.º e 3.º CEB, respetivamente) e Anna Schevchenko, da Escola Básica e Secundária de Anadia (Secundário) vão representar o concelho de Anadia na Fase Final do Concurso Intermunicipal de Leitura, que terá lugar, no próximo dia 1 de abril, em Ovar.

Os finalistas foram apurados na Final da Fase Municipal que decorreu, no passado dia 3 de março, no Cineteatro Anadia, na qual participaram 23 alunos.

De referir que no Centro Qualifica, a vencedora foi Maria Alice Duarte, contudo, de acordo com o regulamento, este nível de ensino não participa na Final Intermunicipal.

Na ocasião, a vereadora anadiense, com o Pelouro da Educação, Jennifer Pereira, destacou a importância deste tipo de iniciativas, considerando que “a leitura estimula a imaginação, fomenta e educa a sensibilidade, cultiva a inteligência e proporciona ferramentas que nos acompanham durante toda a vida”, sublinhando ainda que “crescer num ambiente com livros promove o bem-estar”.

A vereadora referiu ainda que o Município “conta com o valioso auxílio da comunidade educativa do concelho”, considerando que “o apoio de diretores de escola, professores e encarregados de educação é fundamental”. “Em parceria, também é possível promover a leitura, como demonstra este concurso, que tem tido grande adesão e resultados que nos enchem de orgulho e que recompensam o empenho de todos nós”, afirmou ainda.

De referir que os primeiros e os segundos lugares da Fase Municipal, por cada nível de ensino, recebem um prémio pecuniário.