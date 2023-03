Beatriz Azevedo sagra-se campeã nacional de corta-mato curto

Depois de brilhar no nacional de Sub-20 de pista coberta, a atleta bairradina, voltou a subir ao lugar mais alto do pódio.

A atleta da formação do CAOB e atualmente a representar o Sporting, sagrou-se campeã nacional de corta-mato curto no escalão de Sub-20, cumprindo o percurso em 13m40s.

Em Avis, onde decorreu a competição, João Pedro Santos, também da formação do CAOB e agora no Sporting, foi vice-campeão nacional.

Em seniores femininos, o Recreio de Águeda, vencedor das últimas quatro edições, alcançou o título de vice-campeã nacional.

No mesmo escalão, a bairradina Solange Jesus, com as cores do Feirense, ficou em terceiro lugar.

Ainda no atletismo, no Campeonato Nacional de Pentatlo em Pista Coberta, Susana Flores, da ADREP, foi 1.ª classificada no pentatlo feminino F40, com 2139 pontos.

No futebol jogou-se mais uma jornada dos campeonatos da Associação de Futebol de Aveiro. O percurso de Fermentelos e Águeda na fase de apuramento de campeão do Campeonato SABSEG não tem sido fácil. Os leões da Pateira sofreram mais uma derrota (1-0), em cima do minuto 90, em Estarreja, enquanto os Galos não fizeram melhor, ao perderem no terreno da Ovarense, por 3-1.

Na fase de manutenção/descida, a exemplo do que aconteceu com o Pampilhosa, o Oliveira do Bairro, de novo em casa, ao intervalo perdia com a LAAC, mas na segunda parte os Falcões encheram-se de brilhos e golearam (4-1) o seu adversário, que continua mergulhado na zona de descida.

Em casa, o Pampilhosa goleou (7-0) o Pinheirense (tem praticamente a descida traçada) e continua com os mesmos pontos do Oliveira do Bairro na liderança.

O Valonguense, que precisava de pontuar, foi surpreendido em casa pelo Alba (1-0), adversário que ficou mais confortável no terceiro lugar.

Na 1.ª Divisão, frente a um adversário direto na luta pela subida, a Juve Force foi à Vista Alegre vencer por 2-0 e começa a ficar com o caminho livre para alcançar o seu objetivo.

Bem lançado está também o Bustelo, que goleou (4-0) o Águas Boas em casa.

Em casa, o Bustos não teve problemas para vencer o Macieira de Cambra (3-0) e isolou-se no quinto lugar.

Sem ganhar há seis jogos, o Aguinense foi derrotado em casa pelo Avanca (1-3), e o Mealhada sofreu a terceira derrota seguida no terreno do Válega (3-0).

O Calvão empatou a dois golos no reduto do Valecambrense.

Na 2.ª Divisão, o líder VN Monsarros sentiu grandes dificuldades para vencer o Mamarrosa (2-1), o que só aconteceu no período de descontos.

O segundo da tabela, o Gafanha, não teve problemas para derrotar em casa o Mourisquense B, ao passo que o Santo André teve de puxar dos galões para despachar o Ribeira/Azenha (4-2).

O Antes claudicou na casa do Vaguense (1-0) e ficou mais longe do terceiro posto.

O Sosense foi surpreendido em casa pelo Bom Sucesso (2-0) e o Macinhatense continua a sua recuperação ao vencer em casa o Carqueijo (2-0).

Na Liga Betclic Masculina de Basquetebol, o Sangalhos perdeu em casa com o CAB por 69-73, num jogo de emoções fortes até ao final e que acabou por sorrir aos madeirenses. Vida muito difícil para a equipa bairradina se manter no principal escalão.

No rugby e para a fase de manutenção da 1.ª Divisão Nacional, o Moita Rugby Clube da Bairrada suplantou em casa o Braga Rugby, por 27-25.

FOTO: CAOB