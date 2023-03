Centro de Artes de Águeda integra Rede Portuguesa de Arte Contemporânea

O Centro de Artes de Águeda (CAA) integra a lista restrita de equipamentos/espaços fundadores da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea (RPAC), num processo que foi coordenado pela Direção-Geral das Artes. A rede, constituída por 58 entidades que dinamizam 66 espaços de fruição e criação artística no âmbito da arte contemporânea em todo o país, assegura uma ampla cobertura do território nacional.

“Integrar esta rede é um reconhecimento do trabalho que tem sido desenvolvido na promoção da arte e cultura a partir de Águeda, e em particular da arte contemporânea. Através desta plataforma, conseguimos ampliar o acesso e a divulgação nas esferas nacional e internacional da arte contemporânea”, disse Edson Santos, vice-presidente da Câmara de Águeda, acrescentando que esta adesão “não é uma meta, mas um ponto de partida para continuarmos a fazer mais e melhor pela difusão e valorização da arte e cultura”.

Para além do trabalho de parceria com os vários espaços desta rede nacional, a integração do CAA na RPAC permitirá o acesso a linhas de apoio destinadas a projetos de coorganização e circulação de exposições, de mediação e de formação.

A estratégia programática do CAA assente na diversidade artística, aposta na promoção da arte contemporânea e a sensibilização de públicos para esta produção artística, através da conceção ou acolhimento de exposições temporárias e de longa duração e do desenvolvimento e dinamização de ações de mediação, permitindo o acesso do público a diferentes linguagens artísticas foram alguns dos critérios tidos em conta no processo de candidatura que culminou com a integração do CAA nesta rede de âmbito nacional.

No que se refere a exposições, foi igualmente destacado o segmento expositivo que o CAA promove, na sala estúdio, composto por exposições de dimensão inferior, de curta duração (normalmente de um mês) e que privilegia o trabalho desenvolvido por artistas locais e/ou emergentes, pretendendo difundir, promover e apoiar as novas criações no domínio das artes plásticas.

O Ciclo “O Desenho como Pensamento”, que tem o Alto Patrocínio do Presidente da República, foi também destacado nesta candidatura.

Nos critérios analisados pela DGArtes, de referir as atividades desenvolvidas no âmbito da mediação cultural, com o Projeto Educativo e Mediação de Públicos do CAA, que centra a sua ação junto das escolas e comunidade em geral, abrangendo crianças, jovens, adultos e seniores que visitem o CAA individualmente ou em grupos organizados, e que foi reconhecido pela programação que realiza. As ações dirigidas ao público escolar incluem visitas orientadas, oficinas e o desenvolvimento de projetos conjuntos e mais duradouros, que articulam os conteúdos curriculares com as práticas artísticas e que vão ao encontro dos objetivos do Plano Nacional das Artes.