ANAM reuniu Conselho Geral e organizou palestra em Anadia

Conselho Geral analisou várias temáticas em encontro realizado no Museu do Vinho Bairrada.

O Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, acolheu, no passado dia 25, o Conselho Geral da Associação Nacional de Assembleias Municipais (ANAM), do qual faz parte o presidente da Assembleia Municipal de Anadia, Manuel Pinho.

A reunião foi precedida de uma palestra de Pedro Silveira, autor do livro “Governo de Portugal”. Na sua intervenção fez uma alusão ao governo, no sentido de esclarecer alguns dos mitos sobre este órgão, bem como sobre a liderança política e as elites governativas, dando a conhecer algumas das razões que levam a que haja dificuldade em atrair pessoas para ocupar cargos no governo.

Já no Conselho Geral, foram analisados diversos assuntos, nomeadamente o Relatório de Atividades e Contas de 2022; o IV Congresso da ANAM; a proposta da perda da qualidade de associado da ANAM; e a apresentação do curso “Literacia Política e Cidadania”.

Na ocasião, Manuel Pinho deixou um agradecimento público à ANAM por ter escolhido Anadia para realizar a reunião. “É uma honra e um orgulho recebê-los em Anadia”, afirmou, aproveitando ainda para, em traços gerais, dar a conhecer as riquezas e potencialidades existentes no concelho, desde o turismo, passando pelo termalismo, até ao setor vinícola.

Os elementos do Conselho Geral da ANAM visitaram o Aliança Underground Museum e o Centro de Alto Rendimento de Anadia/Velódromo Nacional e o respetivo Museu das Duas Rodas.