“Contos” revela maturidade de jovem escritora oliveirense

A data não podia ser mais adequada. Na tarde do passado domingo, dia 2 de abril (Dia Mundial do Livro Infantil), o auditório da Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro foi pequeno para acolher a apresentação do primeiro livro lançado pela jovem oliveirense, Maria do Mar Magalhães que, com apenas 13 anos, revela uma maturidade invulgar e uma enorme capacidade crítica, atenta ao meio que a rodeia e ao mundo.

Textos que nos ensinam a amar

Isso mesmo foi vincado por Ricardo Figueiredo, da Editorial Moura Pinto. Na ocasião, destacou que os textos escritos por Maria do Mar “nos ensinam a amar”, sendo este um livro que dá a conhecer quatro histórias “que nos transportam ao mundo real.

Quatro contos que mostram uma literatura muito interessante, que nos permite encarnar nas histórias”, acrescentou, reconhecendo que ao ser escrito por uma jovem é “uma mais valia para Oliveira do Bairro, porque é com jovens assim que podemos ter confiança no futuro.”

Em sintonia com esta posição esteve Rui Barqueiro, secretário da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, que reconheceu serem os jovens a ter de garantir o futuro e a dar também a garantia da paz.

Sobre o livro, destacou a mensagem principal que transmite – da paz e de esperança no futuro, sem esconder o grito de revolta no mundo conturbado em que vivemos, realçando “a coragem da Maria do Mar para transmitir, através das palavras, o que se está a passar no mundo, e com isso procurarmos melhorar a nossa sociedade”.

