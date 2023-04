Moinhos de portas abertas em Águeda este fim de semana

Caminhadas, visitas a moinhos, atividades lúdico-pedagógicas e muitas histórias. Estas são algumas das propostas para três dias de uma programação para promover o património molinológico, a propósito das comemorações do Dia Nacional dos Moinhos, e que vai ser assinalado, em Águeda, de 14 a 16 de abril.

Esta é uma iniciativa da Rota dos Moinhos de Portugal – Portuguese Mills, constituída pelos Municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Nelas, Sever do Vouga e Vagos, que apresenta pelo terceiro ano consecutivo e com o apoio do Turismo de Portugal um programa conjunto e diversificado de atividades, que convida a uma visita e a conhecer as tradições ancestrais ligadas ao ciclo do pão.

Em Águeda está agendada, no dia 14, uma caminhada ao Moinho do Vale das Senhoras (9h), partida do Largo 1.º de Maio, dinamizada pelo Centro Municipal de Marcha e Corrida. No destino, haverá tempo para “Um conto no moinho do Vale das Senhoras”, com “A rã, a fada e o moinho: era uma vez numa aldeia…”.

Poderão ser visitados a moinhola de Macieira (15 e 16) e o moinho do Vale das Senhoras, em Paradela (14, 15 e 16). Neste último, está programada uma degustação gastronómica, confecionada por senhoras da aldeia, com a presença de “personalidades” trajadas a rigor. Haverá ainda visitas abertas ao moinho de Macieira de Alcôba e ao Centro Interpretativo do Milho Antigo.