Anadia celebra Dia Mundial da Criança com programa repleto de atividades

Iniciativa está inserida na Feira do Ambiente, Saúde e Bem-Estar que decorre durante três dias no Parque Urbano de Anadia.

Animação de rua, pinturas faciais, modelagem de balões, insufláveis, gincana de bicicletas são apenas algumas das atividades que integram o programa que o Município de Anadia desenhou para comemorar o Dia Mundial da Criança (que se celebra no próximo dia 1 de junho) mas que autarquia vai assinalar no próximo dia 4 de junho (domingo), entre as 14h e as 19h, no Parque Urbano de Anadia.

O vasto conjunto de atividades, dirigidas aos mais novos, está integrado na Feira do Ambiente, Saúde e Bem-Estar que decorre naquele espaço da cidade.

Acrescente-se que o Dia Mundial da Criança foi estabelecido oficialmente, em 1950, na sequência do congresso da Federação Democrática Internacional das Mulheres, realizado em 1949, em Paris. Portugal, à semelhança de vários países, adotou este dia para celebrar o Dia da Criança com o objetivo de sensibilizar para os direitos das crianças e para a necessidade de promover uma melhoria das condições de vida, tendo em vista o seu pleno desenvolvimento.