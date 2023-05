“JB vai à escola” arranca na Mealhada

“JB vai à escola” é uma iniciativa do Jornal da Bairrada que tem o objetivo de envolver toda a comunidade escolar, escola a escola, com iniciativas de acesso à informação, promoção da leitura, combate à desinformação, esclarecendo o que são as “fake news” e ensinando como as detetar.

O projeto arrancou na Mealhada, mas a ideia é levá-lo a todas as escolas da região da Bairrada.

Saber distinguir uma fake news de uma notícia verdadeira

Pensar antes de partilhar e saber agir contra a mentira. Foi com base nesta ideia que, no dia 27 de abril, o jornalista João Paulo Teles iniciou uma conversa sobre fake news e desinformação com alunos do 9.º ano do Agrupamento de Escolas da Mealhada.

Durante cerca de uma hora, os jovens ouviram falar sobre notícias falsas e como as distinguir das verdadeiras, não se deixando “manipular”, o que, quase sempre, é o objetivo de quem procura difundir uma fake news: influenciar ou controlar um ou mais indivíduos de maneira ilegítima e de acordo com os seus próprios interesses.

“Imaginem que hoje iam a um restaurante e vos colocavam à frente um prato de solha cozida, que vocês não tinham pedido. Ou que, num pronto-a-vestir, vos tentavam impingir um casaco do tempo dos vossos avós, porque vos ficava muito bem. Vocês iam aceitar isso? Acho que não, pois não? Porque nós ainda temos direito a escolher, certo?”

Os alunos ouviam, com interesse, o orador e as suas explicações sobre aquilo de que, atualmente, todos falam, mas nem todos sabem realmente o que é. O termo fake news é usado para denominar informações falsas veiculadas, principalmente, nas redes sociais. “Há casos de sensacionalismo para atrair acessos a sites e, assim, ganhar dinheiro com publicidade. Ou até fazer-nos gastar dinheiro com promessas de lucro fácil, utilizando figuras conhecidas: por exemplo, seja rico como o Ronaldo – veja como aqui – levando-nos a clicar, mas sim para nos vender alguma coisa.”

