Mais de 300 atletas confirmados no Meeting Renato Silva

Os maiores emblemas nacionais no panorama do atletismo português vão estar presentes este domingo, no Estádio Municipal de Vagos.

No próximo domingo, dia 14 de maio, pelas 15h30, o Estádio Municipal de Vagos vai acolher o Meeting Renato Silva. Este evento tem a organização do Município de Vagos em parceria com o GRECAS e a Associação de Atletismo de Aveiro.

Esta competição tem como objetivo homenagear o reconhecido atleta vaguense Renato Silva que, entre outros emblemas, ostentou as cores do GRECAS e do Sport Lisboa e Benfica e, recorde-se, faleceu a 14 de julho de 2019 no decorrer da 13.ª Maratona BTT LAC – LAACAR, aos 37 anos.

No âmbito competitivo, o Meeting Renato Silva irá contar com atletas nas categorias de juvenis, juniores, sub-23 e seniores, quer na vertente feminina, assim como na vertente masculina, federados na FP de Atletismo.

Esta é uma prova do Circuito de Meetings de Portugal para o ano de 2023, que decorrerá sob a superintendência da Federação Portuguesa de Atletismo, que já tem a presença confirmada de mais de 300 atletas, sendo que irão estar representados emblemas como SL Benfica, Sporting CP e Sporting Clube de Braga.