Mimicat arrasa na Eurovisão com vestidos do anadiense Dino Alves

Foto: site oficial Eurovision

Mimicat, a cantora que vai representar Portugal na final do festival da Eurovisão no próximo sábado, com a música “Ai Coração”, tem dado que falar não apenas pela sua voz e interpretação, mas também pelos seus looks.

O público não ficou indiferente ao vestido que usou esta terça-feira na semifinal e quem a veste é afinal… um bairradino. Mimicat já anunciara nas suas redes sociais que o estilista e amigo Dino Alves a iria vestir nas suas atuações na Eurovisão e ensaios em Liverpool.

“Este amor de pessoa é o criador oficial dos meus Looks oficiais da Eurovisão 2023. Super feliz por poder ser uma parte da tua obra incrível, querido Dino Alves”, disse Mimicat (ou Marisa Mena) na sua página na rede social Instagram.

Depois de já estar garantida a presença na final, em declarações à RTP, a artista confessou-se emocionada com a reação do público, lembrou os obstáculos que teve de ultrapassar e prometeu dar tudo e “partir a loiça” no dia 13 de maio.

Na final do próximo sábado, deveremos ver, mais uma vez, Mimicat com um look de Dino Alves. A final da Eurovisão tem transmissão na RTP1 a partir das 20h.