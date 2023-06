Anadia: “Às Sextas na Praça” recebe Manuel Flores

Depois da atuação de Gonçalo Gomes, Manuel Flores é o senhor que se segue no palco da Praça da Juventude, em Anadia, hoje, sexta-feira, dia 16 de junho, pelas 22h, no âmbito do projeto de animação “Às sextas na praça”, promovido pelo Município de Anadia.

Natural de Anadia, Manuel Flores desde muito cedo que está ligado ao mundo das artes, contudo, a sua vertente mais visível tem sido a que está ligada à área musical.

Nesta sua atuação, Manuel Flores irá encantar os presentes com as suas baladas e fados, fazendo-se acompanhar por Carlos Antunes, na guitarra portuguesa, por Francisco Carriço, na viola, e por José Manuel Rodrigues no baixo-acústico. Terá como convidada a fadista Mónica Jesus.

“Às Sextas na Praça” é um projeto de dinamização cultural ao ar livre, promovido pelo Município de Anadia, que alia a cultura e a confraternização, num espaço ao ar livre, grátis, dando palco a artistas e a géneros musicais variados, capazes de agradar aos mais diversos públicos.