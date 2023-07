Anadia promove sessão de esclarecimento e assembleia sobre traçado da alta velocidade

O Município de Anadia vai promover, no próximo dia 6 de julho, pelas 18h, no Cineteatro Anadia, uma sessão pública de esclarecimento à população sobre as propostas do traçado relativo ao troço Aveiro-Soure, da nova Linha de Alta Velocidade, no âmbito da Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental que se encontra a decorrer até ao próximo dia 28 de julho.

Segue-se, no final desta ação, uma sessão extraordinária da assembleia municipal, igualmente no Cineteatro, a partir das 21h15.

De sublinhar que o Estudo Prévio da nova Linha de Alta Velocidade Porto-Lisboa apresenta três alternativas de traçado para atravessamento do concelho de Anadia, abrangendo as freguesias de Sangalhos, S. Lourenço do Bairro, Vilarinho do Bairro, União das Freguesias de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas, União das Freguesias de Arcos e Mogofores e União das Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro.

O objetivo da sessão, avança o município e Anadia “é elucidar a população sobre as caraterísticas desta nova infraestrutura ferroviária e os impactes ambientais, sociais e económicos associados à sua construção. Por outro lado, alertar ainda as pessoas, designadamente a mais afetadas, direta e indiretamente, sobre as implicações de tais traçados, por forma a que se manifestem, nomeadamente através do Portal Participa.pt.”

Como a edil anadiense, Teresa Cardoso, tem vindo a alertar em inúmeras ocasiões, no caso do concelho de Anadia, os traçados propostos trazem “um conjunto de impactos negativos para a população e para o território, em termos ambientais, sociais e económicos, tais como expropriação de terrenos, demolição de habitações, perturbações nas linhas de água e aquíferos, destruição de vinhas e excesso de ruídos e vibrações.”

De sublinhar que qualquer pessoa, empresa, associação e/ou entidade pode manifestar a sua opinião sobre Estudo Prévio da nova Linha de Alta Velocidade Porto-Lisboa, através do Portal Participa.pt.

A Consulta Pública decorre até ao dia 28 de julho e só serão consideradas as opiniões, sugestões e/ou reclamações submetidas através do Portal Participa.pt.