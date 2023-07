AM de Anadia aprova moção que rejeita traçados

Moção que rejeita todas as propostas de traçado da Linha de Alta Velocidade (LAV) no concelho de Anadia, alerta para o significativo impacto negativo a nível social, económico, turístico, ecológico e ambiental.

Foi aprovada por unanimidade, com 31 votos favoráveis (de todas as bancadas – MIAP, PSD, PS, CDU e PNT), na última sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Anadia, realizada no passado dia 6, uma moção que rejeita todas as propostas de traçado da Linha de Alta Velocidade (LAV) no concelho de Anadia.