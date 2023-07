Atleta de Anadia volta a representar Portugal na Taça Internacional de Tricicleta

A atleta Sandra Semedo vai fazer parte da Seleção Nacional que, entre os dias 19 e 26 de julho, representará Portugal na Taça Internacional de Tricicleta, que vai decorrer na Dinamarca. A triciclista de Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra (APCC) está, assim, de regresso a uma competição – anteriormente também realizada sob a designação de Campeonato do Mundo – em que já participou por três vezes e na qual conquistou até ao momento oito medalhas (seis de ouro e duas de prata).

Será mais uma oportunidade para Sandra Semedo confirmar a inscrição do seu nome entre os maiores da modalidade a nível mundial, graças a um palmarés onde constam, além dos triunfos alcançados em solo dinamarquês, outras sete medalhas em grandes provas internacionais: quatro nos Jogos Mundiais da Paralisia Cerebral e três nos Jogos Mundiais da IWAS. A atleta, de 35 anos e residente em Anadia, conta ainda com 34 medalhas em campeonatos nacionais, sendo a atual campeã dos 100, 400 e 800 metros da classe RR2 e detentora de sete recordes nas classes RR2 e RR3.

Na Dinamarca, a triciclista da APCC será orientada por Ana Nunes, treinadora da instituição – que a acompanha desde que se iniciou na modalidade, em 2012 – e também atual selecionadora nacional de tricicleta, qualidade em que convocou outros quatro atletas para esta prova. Antes da partida para o norte da Europa, as duas integrarão ainda o estágio de preparação, que terá lugar no dia 13 de julho, no Centro de Estágios de Luso.

A convocatória de Sandra Semedo para a Taça Internacional de Tricicleta faz aumentar para três o número de atletas da APCC que, no final desta época desportiva, representarão Portugal em competições internacionais, uma vez que, também este mês, Ana Laura Ferreira marcará presença no Campeonato do Mundo de Jovens de Boccia e que, em setembro, Matilde Gaspar estará no Campeonato da Europa de Natação para Síndrome de Down.

A Taça Internacional de Tricicleta 2023 será realizada no município de Frederiksberg, sob a égide da World Abilitysport, entidade cujas organizações fundadoras estiveram na origem do movimento paralímpico. Corresponde à vertente competitiva do Frame Running Development Camp, que juntará atletas, treinadores e acompanhantes para uma semana de corridas, treinos conjuntos, formação de técnicos e atividades sociais.

A tricicleta é uma disciplina do atletismo adaptado em que os atletas correm com os pés, sentados num equipamento com três rodas e três apoios. É dirigida a pessoas com paralisia cerebral e deficiências motoras que afetem o movimento ou o equilíbrio, que se desloquem em cadeira de rodas ou que não tenham uma corrida funcional a pé.