Orquestra Desigual sobe ao palco na Praça da Juventude em Anadia

Com oito anos de vida, a Orquestra Desigual da Bairrada é composta por elementos de diversas idades, sendo o seu repertório muito diversificado.

A Orquestra Desigual da Bairrada vai animar a Praça da Juventude, amanhã, sexta-feira, 14 de julho, pelas 22h, no âmbito do projeto “Às Sextas na Praça”, promovido pelo Município de Anadia.

A Orquestra Desigual da Bairrada teve a sua estreia, em junho de 2015, no Cineteatro de Anadia. Fundada por 19 elementos é, atualmente, constituída por elementos de idades diversas, executando instrumentos musicais diferenciados, sendo o seu repertório muito diversificado procurando a interpretação musical de canções atuais (cantores/compositores) adaptados ao perfil da Orquestra.

A Orquestra Desigual tem no seu curriculum muitos espetáculos, alguns de beneficência, dentro e fora do concelho de Anadia. Este projeto privilegia a diversidade, a criatividade, a cooperação e a interação com diferentes associações.

“Às Sextas na Praça” é um projeto de dinamização cultural ao ar livre, que dá palco a artistas e a géneros musicais variados, capazes de agradar aos mais diversos públicos.

