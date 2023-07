The Black Mamba, IRMA e Mimicat confirmados no Festival Dunas de São Jacinto

The Black Mamba, IRMA e Mimicat são os primeiros nomes tornados públicos para o Festival Dunas de São Jacinto 2023.

De 25 a 27 de agosto, o Festival Dunas de São Jacinto, promovido pela Câmara Municipal de Aveiro (CMA), regressa e tem já dois grandes concertos confirmados, The Black Mamba e IRMA (dia 25) e Mimicat (dia 26).

No segredo dos deuses permanece o conjunto ou artista que irá atuar no domingo, dia 27.

Em nota enviada à comunicação social, a Câmara Municipal de Aveiro avança que só na apresentação oficial do Festival Dunas de São Jacinto, a realizar em agosto, será conhecido o grande destaque musical desta edição, com atuação marcada para domingo, dia 27, pelas 18h.

No arranque do evento, na sexta-feira, dia 25 de agosto, o primeiro de três grandes concertos vai contar com os The Black Mamba e IRMA, que vão atuar no palco principal do evento pelas 22h.

No dia seguinte, a 26 de agosto, será a vez da artista portuguesa, vencedora do Festival da Canção 2023 e finalista do Festival Eurovisão da Canção subir ao palco, também pela mesma hora.

O Festival mantém em 2023 as principais caraterísticas do evento, aliando cultura, natureza e desporto, em mais um contributo da autarquia na diferenciação dos Festivais de verão nacionais, proporcionando um conjunto variado de atividades gratuitas nesta localidade situada entre a ria e o mar.