Empreitada da ampliação da ZI de Vila Verde está em fase de conclusão

Oliveira do Bairro

A empreitada da ampliação da Zona Industrial de Vila Verde (ZIVV) encontra-se em fase de conclusão, já com as infraestruturas e passeios concluídos, prevendo-se que os trabalhos fiquem concluídos durante o próximo mês de setembro.

Paralelamente, já entrou em vigor o regulamento de funcionamento e de venda de lotes da área ampliada, após publicação em Diário da República.

A expansão, cujo investimento se traduz em cerca de 2,7 milhões de euros, não incluindo terrenos, conta com financiamento de fundos europeus, no valor de cerca de 1,8 milhões de euros, no âmbito de uma candidatura apresentada ao Programa Operacional Regional Centro 2020.

Esta nova área conta com 37 lotes para a instalação de empresas, com configurações e áreas distintas, o que, de acordo com o presidente da Câmara “vem permitir uma maior flexibilização da nossa oferta e uma resposta mais adequada às atuais dinâmicas de procura de solos devidamente infraestruturados e aptos para a instalação de atividades económicas”.

Duarte Novo aponta que os próximos passos vão passar pela “abertura de um prazo de candidaturas para a fase posterior de hasta pública de venda dos lotes, sendo que o regulamento também prevê a sua atribuição por ajuste direto, quando o projeto de investimento for reconhecido como de Relevante Interesse Público Municipal”.

Na área de intervenção está previsto um lote destinado à instalação de um equipamento de utilização coletiva, localizado numa zona de maior centralidade, na proximidade do traçado da rua da Kiwicoop, assim como percursos pedonais e cicláveis. Vão ser ainda criadas áreas verdes, para incorporação de espaços de lazer, através da introdução de elementos arbóreos e arbustivos.

A zona de expansão permite a criação de até 2.266 lugares de estacionamento, incluindo 50 para veículos pesados, sendo 346 em espaço público e até 1.870 em domínio privado, de forma a satisfazer as necessidades resultantes da instalação de novas atividades económicas e dos visitantes que tenderão a recorrer aos seus serviços.