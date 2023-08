Fado anima noite de sexta-feira na Praça da Juventude, em Anadia

Fadista é natural do concelho, mais concretamente da freguesia de S. Lourenço do Bairro.

A fadista Ana Teresa Almeida vai subir ao palco da Praça da Juventude, em Anadia, esta sexta-feira, dia 18 de agosto, pelas 22h , no âmbito do projeto “Às Sextas na Praça”, promovido pelo Município.

Natural da freguesia de S. Lourenço do Bairro, concelho de Anadia, Ana Teresa Almeida iniciou a sua formação musical aos 10 anos de idade em guitarra clássica. Coralista e solista soprana do coral Cluny Vox, sob a direção do maestro Celestino Ortet, até aos 18 anos, atuou em diversos festivais e espetáculos nacionais e internacionais, tendo vencido o Festival Nacional da Canção Escolar pelo Colégio Nossa Senhora da Assunção, em 1998.

O ciclo de espetáculos “Às Sextas na Praça” é uma iniciativa da Câmara Municipal de Anadia, que leva a música à Praça da Juventude, no centro da cidade, nas noites de sexta-feira, com entrada gratuita. Este projeto de dinamização cultural tem como objetivo contribuir para a animação de Anadia nas noites de verão, seguindo a fórmula de sucesso que alia a cultura e a sociabilização ao ar livre.

Pela Praça da Juventude vão ainda passar, em agosto, os “Ecos d’Adega” (dia 25), no mês de setembro, o palco do “Às Sextas na Praça” vai contar com as atuações dos “Meninos da Sacristia” (dia 1), Síndrome B (8) e Robs Angels (15).