Horóscopo – Semana 32

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta Dominante: O Papa, que significa Sabedoria. Amor: Aposte mais na sua relação. Saiba agir com sabedoria e maturidade. Saúde: Não se desleixe, cuide de si. Dinheiro: Pense bem antes de investir tempo num projeto que não lhe oferece garantias. Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49. Pensamento positivo: Sigo a minha intuição, sei que ela é a minha mais sábia conselheira.

Touro

Carta Dominante: Cavaleiro de Copas, que significa Proposta Vantajosa. Amor: Um amigo pode declarar uma paixão por si. Que os seus desejos se realizem! Saúde: Vigie a sua alimentação. Dinheiro: Pode receber uma nova proposta de trabalho. Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48. Pensamento positivo: Acredito que os meus desejos se vão realizar, porque eu mereço!

Gémeos

Carta Dominante: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade. Amor: Poderá viver momentos a dois muito felizes e divertidos. Saúde: Se tem tendência para problemas de colesterol redobre os cuidados nesta altura. Dinheiro: Não gaste além das suas possibilidades. Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48. Pensamento positivo: Praticar a arte de ser feliz é muito divertido!

Caranguejo

Carta Dominante: O Mundo, que significa Fertilidade. Amor: Controle a impulsividade, meça as suas palavras. Procure gastar o seu tempo na realização de coisas que o fazem feliz a si e aos que mais ama. Saúde: Dê mais atenção aos seus pulmões, não fume. Dinheiro: Ponha em marcha um projeto antigo.

Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42. Pensamento positivo: Planto hoje sementes de otimismo, e amanhã colherei frutos de felicidade.

Leão

Carta Dominante: Os Enamorados, que significa Escolha. Amor: Siga com convicção o que o coração lhe diz. Escolha ser feliz. Não se acomode ao que não o preenche. Saúde: Faça uma alimentação rica em vitaminas. Dinheiro: Momento favorável a nível profissional. Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25. Pensamento positivo: Oiço o meu coração e escolho o melhor para mim.

Virgem

Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa Inquietação, agitação. Amor: Pode sentir que o seu amor não é correspondido, mas é uma fase passageira. Não alimente desconfianças que são fruto da sua insegurança. Saúde: Tenha mais cuidados com os olhos. Não esforce a vista. Dinheiro: Possível aumento de responsabilidades. Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48. Pensamento positivo: Encontro a serenidade dentro de mim.

Balança

Carta Dominante: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade. Amor: Tudo na vida tem uma solução, não desanime. Procure fazer com que a serenidade e a paz de espírito sejam uma constante na sua vida! Saúde: Evite enervar-se perante situações que não dependem de si e que não pode mudar. Dinheiro: Situação financeira sem sobressaltos. Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48. Pensamento positivo: Tenho força e coragem, eu sei que sou capaz!

Escorpião

Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência. Amor: Controle a agressividade. Procure ter pensamentos positivos e não se deixe invadir por sentimentos de derrota. Saúde: Dê mais atenção à sua saúde. Dinheiro: Avance com prudência para não dar passos em falso. Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33. Pensamento positivo: Sou prudente e sei que dessa forma alcanço a vitória.

Sagitário

Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder. Amor: Acredite no seu potencial. Concretize os seus sonhos. Saúde: Tendência para ter quebras de tensão. Dinheiro: Momento favorável para ampliar os seus horizontes. Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49. Pensamento positivo: Mostro ao Mundo a luz que existe em mim.

Capricórnio

Carta Dominante: A Roda da Fortuna, que significa Sorte. Amor: Dedique mais atenção à sua família, especialmente aos seus filhos, se os tiver. Saúde: Vigie a tensão arterial. Tendência para oscilações. Dinheiro: Não faça gastos supérfluos. Organize bem as suas despesas e não se distraia. Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36. Pensamento positivo: sei que a Vida me reserva surpresas maravilhosas.

Aquário

Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil. Amor: Diga a verdade, por mais que lhe custe. Tome a iniciativa, é você que cria as oportunidades! Saúde: Cuide dos seus pés. Dinheiro: Poderá planear uma mudança de carreira. Números da Sorte: 5, 25, 36, 44, 47, 49. Pensamento positivo: O diálogo ajuda a resolver todos os conflitos.

Peixes

Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez. Amor: Tendência para viver bons momentos a dois. Apesar das contingências, supere as dificuldades, vença os obstáculos e fortaleça a união! Saúde: Sem surpresas. Dinheiro: Trabalhe com afinco para atingir os seus fins. Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36. Pensamento positivo: Construo o meu caminho com otimismo e sinceridade!

T.: 210 929 040 / 210 929 030 • amigamariahelena@mariahelena.pt