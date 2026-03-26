Horóscopo – Semana 13 de 2026

Maria Helena Martins



Carneiro

Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático

Amor: Estará empenhado em fortalecer a união familiar, desafiando a família para atividades que vão aumentar a cumplicidade entre todos.

Saúde: Pratique mais exercício físico, faça caminhadas.

Dinheiro: O seu sentido prático será uma mais-valia para superar contratempos inesperados.

Pensamento positivo: Oiço o meu coração com inteligência, sei que ele é o meu melhor conselheiro!

Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

Touro

Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa Afeição, Falsidade

Amor: Deve prestar mais atenção às pessoas que o rodeiam, podem não ser exatamente aquilo que aparentam.

Saúde: Faça uma dieta que o ajude a controlar os níveis de colesterol.

Dinheiro: Valorize a lealdade daqueles que estão sempre prontos a dar-lhe a mão.

Pensamento positivo: Afasto a falsidade através do afeto sincero.

Números da Sorte: 03, 11, 19, 25, 29, 30

Gémeos

Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade

Amor: A união com o seu par está fortalecida, viverão num clima de forte companheirismo.

Saúde: Estará mais fortalecido, mas não exagere nos esforços que faz.

Dinheiro: Como a sua vida financeira se encontra favorável pode estar mais descansado, mas não perca o controlo das suas contas.

Pensamento positivo: A felicidade alegra o meu coração!

Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

Caranguejo

Carta Dominante: Rei de Copas, que significa Poder de Concretização, Respeito

Amor: O seu caráter afetuoso e protetor vai ajudar um familiar próximo que precisa de desabafar e tem dificuldade em abrir o coração.

Saúde: Tendência para se sobrecarregar, o que resulta em maior desgaste mental.

Dinheiro: Dará cartas no trabalho, mostrará o seu talento e a sua competência.

Pensamento positivo: Tenho o poder de concretizar os meus sonhos.

Números da Sorte: 05, 09, 17, 33, 42, 47

Leão

Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas Ilusões.

Amor: Pode estar a negligenciar aspetos da personalidade de alguém, tenha cuidado para não alimentar uma imagem que não corresponde à realidade.

Saúde: Tendência para ter problemas de circulação sanguínea, ande a pé para melhorar.

Dinheiro: A sua imaginação pode ajudá-lo a solucionar problemas de forma original.

Pensamento positivo: Sou mais prudente para não me iludir.

Números da Sorte: 08, 10, 22, 31, 44, 49

Virgem

Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realização.

Amor: A união em família está fortalecida, conseguirá desfrutar de bons momentos na companhia de quem mais ama.

Saúde: Aproveite esta fase para iniciar novas rotinas de vida, mais saudáveis.

Dinheiro: Terá um papel de destaque no seu trabalho, a sua competência e capacidade de organização vão trazer-lhe bons resultados.

Pensamento positivo: Sei que posso realizar os meus projetos, eu acredito em mim!

Números da Sorte: 02, 08, 11, 28, 40, 42

Balança

Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça.

Amor: O seu poder de sedução está em alta, fase muito positiva para a conquista, se procura um novo amor, e para reavivar a chama da paixão num relacionamento já existente.

Saúde: Aumente a sua resistência física, faça treinos assentes no fortalecimento dos músculos e na capacidade respiratória.

Dinheiro: Organize bem as suas tarefas, pois tem boas perspetivas de sucesso para concluir os projetos que tem em mãos.

Pensamento positivo: A Força do pensamento positivo ajuda-me a superar todas as provas.

Números da Sorte: 07, 19, 23, 42, 43, 48

Escorpião

Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera.

Amor: Está mais sensual e envolvente, o que não deixará indiferente a pessoa que está na sua mira.

Saúde: Aumente a sua imunidade, ingira mais alimentos ricos em antioxidantes, como alho, cebola, curcuma e gengibre.

Dinheiro: Pode ser convidado para integrar um novo projeto ou para assumir uma função com maiores responsabilidades.

Pensamento positivo: A sinceridade domina as minhas relações com os outros, sei que tenho amigos verdadeiros!

Números da Sorte: 02, 04, 22, 36, 47, 48

Sagitário

Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério.

Amor: Avalie melhor as suas opções e não faça julgamentos precipitados nem tome decisões de ânimo leve.

Saúde: Tendência para sentir tonturas e dores de cabeça. Descanse mais.

Dinheiro: Pode aumentar o seu poder económico, tem boas possibilidades de explorar outras fontes de rendimentos.

Dinheiro: Seja mais prudente na forma como gere as suas economias.

Pensamento positivo: A minha intuição ensina-me sempre o caminho a seguir!

Números da Sorte: 03, 24, 29, 33, 38, 40

Capricórnio

Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de Oportunidades

Amor: Não deixe que a sua insegurança o impeça de ir atrás daquilo que merece. Confie mais no que a vida tem à sua espera.

Saúde: Pode ter dores articulares, principalmente nos pulsos e tornozelos.

Dinheiro: Transforme os desafios em oportunidades, encare os obstáculos com garra e determinação.

Pensamento positivo: Acredito em mim, sei que sou capaz!

Números da Sorte: 04, 11, 17, 19, 25, 29

Aquário

Carta Dominante: 5 de Paus, que significa Fracasso

Amor: Pode ver-se a braços com uma situação que o deixa desiludido. Mantenha a cabeça fria e avalie os factos de forma mais prática.

Saúde: Tendência para infeções respiratórias. Proteja melhor a garganta.

Dinheiro: Os seus planos podem seguir um plano diferente daquele que esperava. Saiba adaptar-se às situações.

Pensamento positivo: Sei que só erra quem está a aprender a fazer as coisas da maneira certa.

Números da Sorte: 05, 17, 22, 33, 45, 49

Peixes

Carta Dominante: Rainha de Espadas, que significa Melancolia, Separação.

Amor: Está mais introspetivo e desanimado. Procure sair com amigos, desabafe sobre o que o incomoda.

Saúde: Cuidado com os erros alimentares, saltar refeições só lhe vai fazer mal.

Dinheiro: Controle melhor as suas despesas, não se exceda nem perca o controlo dos gastos que faz.

Pensamento positivo: Quando a tristeza bate à minha porta, peço ao meu Anjo da Guarda que a mande embora.

Números da Sorte: 02, 08, 11, 25, 29, 33



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