Horóscopo – Semana 18 de 2026

Carneiro
Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade.
Amor: A sua ousadia e espírito de iniciativa estão em destaque e vão ajudá-lo em novas conquistas.
Saúde: Previna problemas ligados aos ossos e articulações, faça exercício físico.
Dinheiro: Seja perseverante, mesmo em situações delicadas.
Pensamento positivo: Tenho força em todos os momentos.
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49
Touro
Carta da Semana: A Imperatriz, que significa Realização.
Amor: Conseguirá unir a família e partilhar bons momentos de convívio.
Saúde: Tendência para insónias e perturbações do sono.
Dinheiro: Faça o que estiver ao seu alcance para concluir projetos, está favorecido.
Pensamento positivo: Sei que consigo realizar os meus projetos, acredito em mim!
Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30
Gémeos
Carta da Semana: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade.
Amor: Mostre que está à altura dos desafios, saiba ser um bom companheiro para o seu par.
Saúde: Evite a impulsividade, há maior risco de quedas e acidentes.
Dinheiro: O seu entusiasmo irá contagiar aqueles que trabalham consigo.
Pensamento positivo: procuro ser tolerante com as pessoas que me rodeiam.
Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39
Caranguejo
Carta da Semana: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal.
Amor: Faça um esforço para compreender os pontos de vista do seu par, não seja teimoso.
Saúde: Procure ser mais otimista, a sua saúde melhorará.
Dinheiro: Terá de se empenhar mais para conseguir cumprir com o que lhe pedem.
Pensamento positivo: Esforço-me todos os dias por ser uma pessoa mais feliz.
Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47
Leão
Carta da Semana: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada.
Amor: Procure encontrar tempo para estar com as pessoas que ama.
Saúde: Não cometa excessos alimentares.
Dinheiro: Não se deixe manipular pelos seus próprios pensamentos! Confie nas suas capacidades.
Pensamento positivo: Acredito que o poder está dentro de mim.
Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49
Virgem
Carta da Semana: Cavaleiro de Copas, que significa Proposta Vantajosa.
Amor: Os momentos de confraternização familiar estão favorecidos. Não perca o contacto com as coisas mais simples da vida.
Saúde: Procure fazer uma alimentação mais equilibrada.
Dinheiro: Pode ter a oportunidade de abraçar um projeto promissor.
Pensamento positivo: Acredito que a vida tem propostas maravilhosas para mim.
Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42
Balança
Carta da Semana: A Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera.
Amor: Os seus familiares apreciarão o seu apoio e a sua ajuda.
Saúde: Pode ter perturbações relacionadas com o aparelho digestivo.
Dinheiro: A sua facilidade de comunicação vai ajudá-lo a resolver algumas situações.
Pensamento positivo: Sei que tenho amigos verdadeiros!
Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48
Escorpião
Carta da Semana: 4 de Espadas, que significa Inquietação, Agitação.
Amor: Procure manter a estabilidade emocional, não se inquiete por situações que não consegue controlar.
Saúde: Faça uma alimentação mais rica e variada.
Dinheiro: Período pouco favorável para contrair empréstimos.
Pensamento positivo: Encontro a serenidade dentro de mim.
Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48
Sagitário
Carta da Semana: O Papa, que significa Sabedoria.
Amor: Seja prudente em novas relações, não se precipite.
Saúde: Ouça o seu corpo e saiba atender às suas necessidades.
Dinheiro: Conseguirá encontrar as soluções de que precisa, se agir com ponderação.
Pensamento positivo: Sigo a minha intuição, pois sei que ela é a minha mais sábia conselheira.
Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40
Capricórnio
Carta da Semana: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades.
Amor: Mostre à sua família que pode contar consigo, não seja frio nem ausente.
Saúde: Melhore a sua disposição através de hábitos mais saudáveis. Dê passeios ao ar livre, descontraia.
Dinheiro: Pode ter de fazer ajustes no orçamento para conseguir fazer face às despesas.
Pensamento positivo: A alma não tem idade, jamais envelhece!
Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29
Aquário
Carta da Semana: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão
Amor: Contará com o apoio dos seus amigos, com quem viverá bons momentos.
Saúde: Seja disciplinado, não cometa exageros.
Dinheiro: Ouça o que os outros têm para lhe dizer, aprenda com as suas sugestões e melhore o seu desempenho.
Pensamento positivo: Sou leal às minhas convicções!
Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49
Peixes
Carta da Semana: 5 de Espadas, que significa Avareza.
Amor: Pode sentir-se indeciso face a uma situação familiar que precisa de ser resolvida.
Saúde: Cuide melhor dos pés, pode ter problemas relacionados com eles.
Dinheiro: Concentre-se em aumentar os seus rendimentos, mas saiba ser generoso com os outros.
Pensamento positivo: Sorrio mais vezes e dessa forma a minha vida é mais rica.
Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33
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