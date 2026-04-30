Horóscopo – Semana 18 de 2026

Maria Helena Martins



Carneiro

Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade.

Amor: A sua ousadia e espírito de iniciativa estão em destaque e vão ajudá-lo em novas conquistas.

Saúde: Previna problemas ligados aos ossos e articulações, faça exercício físico.

Dinheiro: Seja perseverante, mesmo em situações delicadas.

Pensamento positivo: Tenho força em todos os momentos.

Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

Touro

Carta da Semana: A Imperatriz, que significa Realização.

Amor: Conseguirá unir a família e partilhar bons momentos de convívio.

Saúde: Tendência para insónias e perturbações do sono.

Dinheiro: Faça o que estiver ao seu alcance para concluir projetos, está favorecido.

Pensamento positivo: Sei que consigo realizar os meus projetos, acredito em mim!

Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30

Gémeos

Carta da Semana: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade.

Amor: Mostre que está à altura dos desafios, saiba ser um bom companheiro para o seu par.

Saúde: Evite a impulsividade, há maior risco de quedas e acidentes.

Dinheiro: O seu entusiasmo irá contagiar aqueles que trabalham consigo.

Pensamento positivo: procuro ser tolerante com as pessoas que me rodeiam.

Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

Caranguejo

Carta da Semana: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal.

Amor: Faça um esforço para compreender os pontos de vista do seu par, não seja teimoso.

Saúde: Procure ser mais otimista, a sua saúde melhorará.

Dinheiro: Terá de se empenhar mais para conseguir cumprir com o que lhe pedem.

Pensamento positivo: Esforço-me todos os dias por ser uma pessoa mais feliz.

Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47

Leão

Carta da Semana: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada.

Amor: Procure encontrar tempo para estar com as pessoas que ama.

Saúde: Não cometa excessos alimentares.

Dinheiro: Não se deixe manipular pelos seus próprios pensamentos! Confie nas suas capacidades.

Pensamento positivo: Acredito que o poder está dentro de mim.

Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49

Virgem

Carta da Semana: Cavaleiro de Copas, que significa Proposta Vantajosa.

Amor: Os momentos de confraternização familiar estão favorecidos. Não perca o contacto com as coisas mais simples da vida.

Saúde: Procure fazer uma alimentação mais equilibrada.

Dinheiro: Pode ter a oportunidade de abraçar um projeto promissor.

Pensamento positivo: Acredito que a vida tem propostas maravilhosas para mim.

Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42

Balança

Carta da Semana: A Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera.

Amor: Os seus familiares apreciarão o seu apoio e a sua ajuda.

Saúde: Pode ter perturbações relacionadas com o aparelho digestivo.

Dinheiro: A sua facilidade de comunicação vai ajudá-lo a resolver algumas situações.

Pensamento positivo: Sei que tenho amigos verdadeiros!

Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48

Escorpião

Carta da Semana: 4 de Espadas, que significa Inquietação, Agitação.

Amor: Procure manter a estabilidade emocional, não se inquiete por situações que não consegue controlar.

Saúde: Faça uma alimentação mais rica e variada.

Dinheiro: Período pouco favorável para contrair empréstimos.

Pensamento positivo: Encontro a serenidade dentro de mim.

Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48

Sagitário

Carta da Semana: O Papa, que significa Sabedoria.

Amor: Seja prudente em novas relações, não se precipite.

Saúde: Ouça o seu corpo e saiba atender às suas necessidades.

Dinheiro: Conseguirá encontrar as soluções de que precisa, se agir com ponderação.

Pensamento positivo: Sigo a minha intuição, pois sei que ela é a minha mais sábia conselheira.

Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40

Capricórnio

Carta da Semana: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades.

Amor: Mostre à sua família que pode contar consigo, não seja frio nem ausente.

Saúde: Melhore a sua disposição através de hábitos mais saudáveis. Dê passeios ao ar livre, descontraia.

Dinheiro: Pode ter de fazer ajustes no orçamento para conseguir fazer face às despesas.

Pensamento positivo: A alma não tem idade, jamais envelhece!

Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29

Aquário

Carta da Semana: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão

Amor: Contará com o apoio dos seus amigos, com quem viverá bons momentos.

Saúde: Seja disciplinado, não cometa exageros.

Dinheiro: Ouça o que os outros têm para lhe dizer, aprenda com as suas sugestões e melhore o seu desempenho.

Pensamento positivo: Sou leal às minhas convicções!

Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49

Peixes

Carta da Semana: 5 de Espadas, que significa Avareza.

Amor: Pode sentir-se indeciso face a uma situação familiar que precisa de ser resolvida.

Saúde: Cuide melhor dos pés, pode ter problemas relacionados com eles.

Dinheiro: Concentre-se em aumentar os seus rendimentos, mas saiba ser generoso com os outros.

Pensamento positivo: Sorrio mais vezes e dessa forma a minha vida é mais rica.

Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33



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