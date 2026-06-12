Horóscopo – Semana 24 de 2026

Maria Helena Martins



Carneiro

Carta Dominante: 6 de Copas, que significa nostalgia.

Amor: As saudades do passado vão ocupar-lhe a mente. Mantenha a esperança, dias melhores virão.

Saúde: Problemas no aparelho digestivo.

Dinheiro: Tenha cuidado com conflitos entre colegas. Pode sair prejudicado.

Números da Sorte: 1, 14, 25, 36, 47, 49

Pensamento positivo: Concentro-me com confiança no presente.

Touro

Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa prudência.

Amor: A sua relação poderá enfrentar desafios. Aja com cautela.

Saúde: Cuide dos seus dentes.

Dinheiro: Não gaste mais do que realmente pode. Faça bem as contas.

Números da Sorte: 2, 15, 24, 26, 41, 42

Pensamento positivo: Sou prudente nos meus passos, para chegar ao sucesso.

Gémeos

Carta Dominante: Valete de Ouros, que significa reflexão, novidades.

Amor: Saiba ouvir a sua cara-metade. Lembre-se que ela precisa de si.

Saúde: Regular.

Dinheiro: Poderá investir em novos projetos, com prudência.

Números da Sorte: 5, 11, 17, 19, 28, 36

Pensamento positivo: Procuro refletir bem antes de agir.

Caranguejo

Carta Dominante: O Imperador, que significa concretização.

Amor: Está num período propício ao romantismo.

Saúde: Se sofre de alguma doença crónica, poderá ressentir-se um pouco neste período.

Dinheiro: Conseguirá alcançar os seus objetivos profissionais.

Números da Sorte: 9, 18, 22, 36, 39, 44

Pensamento positivo: Sei que consigo concretizar os meus objetivos!

Leão

Carta Dominante: 4 de Paus, que significa ocasião Inesperada, amizade.

Amor: É possível que retome o contacto com alguém que não vê há muito tempo.

Saúde: Estará dentro da normalidade.

Dinheiro: Poderá ter necessidade de recorrer às suas poupanças.

Números da Sorte: 11, 22, 29, 32, 39, 49

Pensamento positivo: A vida traz-me boas surpresas e oportunidades.

Virgem

Carta Dominante: 2 de Copas, que significa amor.

Amor: Aproveite os momentos mais íntimos para demonstrar à sua cara-metade o tamanho do seu amor.

Saúde: Procure o seu médico de família caso não se sinta bem.

Dinheiro: Dedique-se com afinco e determinação ao seu trabalho, pode ter uma boa surpresa.

Números da Sorte: 8, 17, 21, 25, 27, 47

Pensamento positivo: O amor governa o meu coração.

Balança

Carta Dominante: a Força, que significa força, domínio.

Amor: Dê mais atenção às necessidades da sua cara-metade. Não negligencie aqueles que ama, cuide deles de forma constante.

Saúde: Possível inflamação dentária.

Dinheiro: Poderá avançar com um projeto que estava parado.

Números da Sorte: 5, 20, 30, 40, 44, 48

Pensamento positivo: Tenho força para superar todos os desafios.

Escorpião

Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa viagem inesperada.

Amor: Deixe de lado as mágoas do passado, concentre-se no que tem no presente.

Saúde:Pode ter quebras de tensão, tenha cuidado!

Dinheiro: Evite que a impulsividade cause estragos na sua conta bancária.

Números da Sorte: 14, 28, 32, 33, 41, 49

Pensamento positivo: A vida é uma viagem cheia de surpresas boas!

Sagitário

Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade.

Amor: Será valorizado pela sua tolerância e compreensão. Dê sempre um bom exemplo!

Saúde: Vai sentir-se em plena forma.

Dinheiro: Poderá receber dinheiro de forma inesperada.

Números da Sorte: 1, 21, 23, 29, 32, 33

Pensamento positivo: Cultivo a harmonia na minha vida!

Capricórnio

Carta Dominante: o Sol, que significa glória, honra.

Amor: Desfrute do ambiente familiar e ponha de lado as preocupações profissionais. Aproveite o espírito de união para recuperar forças.

Saúde: Possíveis problemas de obstipação.

Dinheiro: Seja mais flexível, o facto de ser tão minucioso pode prejudicá-lo.

Números da Sorte: 9, 14, 18, 22, 33, 44

Pensamento positivo: Mereço a glória que existe na minha vida!

Aquário

Carta Dominante: Rei de Paus, que significa força, coragem e justiça.

Amor: Poderá ter uma discussão em família. Privilegie o entendimento, a compreensão e a justiça.

Saúde: Trate-se com amor! A sua saúde é o espelho das suas emoções.

Dinheiro: Período de estabilidade a este nível.

Números da Sorte: 11, 20, 28, 29, 30, 36

Pensamento positivo: Tenho a coragem necessária para fazer mudanças na minha vida.

Peixes

Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa que deve estar atento.

Amor: Andará um pouco desconfiado. Fale com o seu parceiro e esclareça as suas dúvidas.

Saúde: Sentir-se-á cheio de energia.

Dinheiro: Aproveite bem as oportunidades que surgem.

Números da Sorte: 8, 12, 17, 19, 30, 48

Pensamento positivo: Estou atento às oportunidades que a vida me traz.

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