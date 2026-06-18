Horóscopo – Semana 25 de 2026

Carneiro
Carta Dominante: o Imperador, que significa concretização.
Amor: Nunca desista dos seus sonhos! Uma nova oportunidade no campo amoroso está prestes a surgir.
Saúde: Mantenha a mente sã praticando meditação.
Dinheiro: Poderá ter alguns gastos extra, previna-se.
Números da Sorte: 2, 4, 8, 12, 51, 53
Pensamento positivo: Acredito nos meus sonhos, sei que os posso concretizar.
Touro
Carta Dominante: os Enamorados, que significa escolha.
Amor: Exprima os seus sentimentos sem medo. Aprenda a confiar mais no seu poder de sedução.
Saúde: Proteja a sua pele aplicando um bom creme hidratante e fazendo uma exfoliação semanal.
Dinheiro: Modere a tendência para gastar de forma impulsiva.
Números da Sorte: 3, 6, 21, 38, 44, 70
Pensamento positivo: O meu coração ajuda-me a escolher o que me faz feliz.
Gémeos
Carta Dominante: o Eremita, que significa procura, solidão.
Amor: Se se sentir sozinho telefone a um amigo com quem se sente sempre bem. A distância encurta-se quando nos dispomos a solucionar as situações.
Saúde: Tendência para problemas de estômago.
Dinheiro: Conseguirá manter a estabilidade, sem sobressaltos.
Números da Sorte: 5, 9, 17, 28, 51, 67
Pensamento positivo: A minha paz interior ajuda-me a encontrar as respostas de que preciso.
Caranguejo
Carta Dominante: o Louco, que significa excentricidade.
Amor: Aproveite esta fase para dar um novo impulso à sua relação.
Saúde: Cuidado com os excessos alimentares.
Dinheiro: Procure controlar a impulsividade nos gastos.
Números da Sorte: 15, 21, 29, 32, 55, 66
Pensamento positivo: Estou disponível para as aventuras que a vida me traz.
Leão
Carta Dominante: a Temperança, que significa equilíbrio.
Amor: Dê mais atenção ao seu companheiro, que está mais inseguro.
Saúde: Mantenha rotinas consistentes.
Dinheiro: Seja mais exigente consigo mesmo, e conseguirá alcançar metas importantes na área profissional.
Números da Sorte: 1, 2, 19, 24, 30, 42
Pensamento positivo: Procuro agir com equilíbrio em todas as situações.
Virgem
Carta Dominante: Valete de Paus, que significa amigo, notícias inesperadas.
Amor: Uma relação de amizade poderá evoluir para algo mais sério. Abra o seu coração para o amor, seja feliz!
Saúde: Cuidado com quedas e entorses.
Dinheiro: Resolverá os problemas facilmente.
Números da Sorte: 3, 10, 19, 22, 48, 61
Pensamento positivo: A amizade traz alegria e surpresas à minha vida.
Balança
Carta Dominante: 6 de Copas, que significa nostalgia.
Amor: Não deixe que os seus amigos tenham saudades suas. Telefone, faça videochamadas, escreva um e-mail que ajude a encurtar distâncias.
Saúde: Está mais suscetível a infeções relacionadas com o aparelho reprodutor.
Dinheiro: Afaste-se de intrigas no local de trabalho.
Números da Sorte: 6, 13, 18, 25, 55, 70
Pensamento positivo: Vivo o presente com confiança.
Escorpião
Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa amiga sincera.
Amor: Saiba ouvir aqueles que precisam de si.
Saúde: Com disciplina e autocontrolo manterá o equilíbrio.
Dinheiro: Uma pessoa amiga pode precisar da sua ajuda a nível material.
Números da Sorte: 9, 12, 16, 28, 37, 44
Pensamento positivo: Sou sincero com os outros, e principalmente comigo mesmo.
Sagitário
Carta Dominante: Rei de Espadas, que significa poder, autoridade.
Amor: Não deixe que abusem da sua boa vontade. Saiba impor-se com firmeza e assertividade.
Saúde: Possíveis dores nos ombros. Evite carregar pesos.
Dinheiro: Cuidado com investimentos, não arrisque.
Números da Sorte: 11, 29, 30, 45, 56, 62
Pensamento positivo: Tenho o poder necessário para tomar as decisões certas na minha vida!
Capricórnio
Carta Dominante: O Julgamento, que significa novo ciclo de vida.
Amor: Alguém próximo pode desapontá-lo. Seja perseverante se o comportamento dos outros não corresponde às suas expectativas.
Saúde: Coma mais fruta e legumes.
Dinheiro: Fase favorável para adotar novas práticas.
Números da Sorte: 2, 10, 15, 24, 64, 71
Pensamento positivo: A minha vida está em constante renovação.
Aquário
Carta Dominante: A Justiça, que significa que deve ser justo e imparcial.
Amor: Tendência para isolar-se e procurar refletir sobre aquilo que procura.
Saúde: Cuidado, o seu sistema digestivo está mais frágil.
Dinheiro: Seja prudente na forma como gere as suas finanças.
Números da Sorte: 4, 8, 14, 21, 35, 68
Pensamento positivo: Procuro que a justiça reine na minha vida!
Peixes
Carta Dominante: A Morte, que significa renovação.
Amor: Procure esquecer situações menos positivas do seu passado. Rejeite pensamentos pessimistas e derrotistas. Acredite mais em si.
Saúde: Pode precisar de consultar o seu oftalmologista.
Dinheiro: Renove a vida financeira encontrando uma fonte alternativa de rendimentos.
Números da Sorte: 5, 22, 30, 41, 58, 71
Pensamento positivo: Aceito o presente com confiança!
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