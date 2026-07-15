Horóscopo – Semana 29 de 2026

Carneiro
Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia.
Amor: As saudades do passado poderão ocupar-lhe a mente. Mantenha a esperança que dias melhores virão.
Saúde: Cuidado com o aparelho digestivo.
Dinheiro: Tenha cuidado com os conflitos entre colegas. Pode sair prejudicado.
Números da Sorte: 1, 14, 25, 36, 47, 49
Pensamento positivo: Concentro-me com confiança no presente.
Touro
Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: A sua relação poderá estar a mudar muito rapidamente. Aja com cautela mas não se preocupe em excesso.
Saúde: Cuide melhor dos seus dentes.
Dinheiro: Não gaste mais do que realmente pode. Faça bem as contas.
Números da Sorte: 2, 15, 24, 26, 41, 42
Pensamento positivo: Sou prudente nos meus passos, para chegar ao sucesso.
Gémeos
Carta Dominante: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades.
Amor: Saiba ouvir a sua cara-metade. Lembre-se que ela também precisa de si.
Saúde: Regular.
Dinheiro: Poderá investir em novos projetos, com prudência.
Números da Sorte: 5, 11, 17, 19, 28, 36
Pensamento positivo: Procuro refletir bem antes de agir.
Caranguejo
Carta Dominante: O Imperador, que significa Concretização.
Amor: Está num período propício ao romantismo.
Saúde: Se sofre de alguma doença crónica, poderá ressentir-se um pouco neste período.
Dinheiro: Conseguirá alcançar os seus objetivos profissionais.
Números da Sorte: 9, 18, 22, 36, 39, 44
Pensamento positivo: Sei que consigo concretizar os meus objetivos!
Leão
Carta Dominante: 4 de Paus, que significa Ocasião Inesperada, Amizade.
Amor: É possível que retome o contacto com alguém que não vê há muito tempo.
Saúde: Estará dentro da normalidade.
Dinheiro: Poderá ter necessidade de recorrer às suas poupanças.
Números da Sorte: 11, 22, 29, 32, 39, 49
Pensamento positivo: A vida traz-me boas surpresas e oportunidades.
Virgem
Carta Dominante: 2 de Copas, que significa Amor.
Amor: Aproveite os momentos mais íntimos para demonstrar à sua cara-metade o tamanho do seu amor.
Saúde: Procure o seu médico de família caso não se sinta bem.
Dinheiro: Dedique-se com afinco e determinação ao seu emprego porque pode ter uma boa surpresa.
Números da Sorte: 8, 17, 21, 25, 27, 47
Pensamento positivo: O Amor habita o meu coração.
Balança
Carta Dominante: a Força, que significa Força, Domínio.
Amor: Dê mais atenção às necessidades da sua cara-metade. Não negligencie aqueles que ama, cuide deles de forma constante.
Saúde: Possível inflamação dentária.
Dinheiro: É provável que surja a oportunidade de dar seguimento a um projeto que estava parado.
Números da Sorte: 5, 20, 30, 40, 44, 48
Pensamento positivo: Tenho força para superar todos os desafios.
Escorpião
Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada.
Amor: Deixe de lado o passado e concentre-se mais no momento presente.
Saúde: Poderá sofrer de quebras de tensão, tenha cuidado!
Dinheiro: A impulsividade irá causar alguns estragos na sua conta bancária.
Números da Sorte: 14, 28, 32, 33, 41, 49
Pensamento positivo: A vida é uma viagem cheia de surpresas boas!
Sagitário
Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade.
Amor: Será recompensado pela sua tolerância e compreensão. Dê sempre um bom exemplo!
Saúde: O bem-estar físico vai acompanhá-lo durante toda a semana.
Dinheiro: Poderá receber dinheiro.
Números da Sorte: 1, 21, 23, 29, 32, 33
Pensamento positivo: Cultivo a harmonia na minha vida!
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Capricórnio
Carta Dominante: o Sol, que significa Glória, Honra.
Amor: Desfrute do ambiente familiar e ponha de lado as preocupações profissionais. Aproveite o espírito de união para recuperar forças.
Saúde: Possíveis problemas de obstipação.
Dinheiro: Seja mais flexível; o facto de ser tão minucioso pode prejudicá-lo.
Números da Sorte: 9, 14, 18, 22, 33, 44
Pensamento positivo: Mereço a glória que existe na minha vida!
Aquário
Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça.
Amor: Poderá ter uma discussão com os seus filhos. Procure o entendimento através da compreensão e da justiça.
Saúde: Trate-se com amor! A sua saúde é o espelho das suas emoções.
Dinheiro: Período de estabilidade a este nível.
Números da Sorte: 11, 20, 28, 29, 30, 36
Pensamento positivo: Tenho a coragem necessária para fazer mudanças na minha vida.
Peixes
Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento.
Amor: Andará um pouco desconfiado. Fale com o seu parceiro e esclareça as suas dúvidas.
Saúde: Sentir-se-á cheio de energia.
Dinheiro: Aproveite bem as oportunidades que surgem.
Números da Sorte: 8, 12, 17, 19, 30, 48
Pensamento positivo: Estou atento às oportunidades que a vida me traz.
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