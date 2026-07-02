Horóscopo – Semana 27 de 2026

Carneiro
Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas.
Amor: Receberá notícias de um amigo, e isso vai deixá-lo com uma esperança renovada no futur
Saúde: Atenção com os excessos, seja comedido.
Dinheiro: Lembre-se de ajudar quem precisa de si, pois amanhã poderá ser você a precisar de ajuda!
Números da Sorte: 8, 17, 11, 4, 2, 3
Pensamento positivo: Eu sou o meu melhor amigo!
Touro
Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, Solidão.
Amor: Poderá sentir-se um pouco perdido e em busca de si próprio. Procure que o seu autoconhecimento seja a ferramenta fundamental para a sua felicidade.
Saúde: Dedique-se a práticas de relaxamento como o yoga e a meditação.
Dinheiro: Dinamize o seu trabalho desenvolvendo novas ideias.
Números da Sorte: 8, 1, 14, 11, 31, 22
Pensamento positivo: As respostas de que preciso estão no meu coração.
Gémeos
Carta Dominante: o Mágico, que significa Habilidade.
Amor: Estará confiante e, por isso, conseguirá manter um clima de equilíbrio nas suas relações próximas. Faça escolhas justas.
Saúde: Possíveis problemas no sistema nervoso.
Dinheiro: Aposte na projeção profissional, poderá alcançar novos objetivos.
Números da Sorte: 8, 11, 6, 36, 22, 4
Pensamento positivo: Faço o que devo para ter o que quero.
Caranguejo
Carta Dominante: O Papa, que significa Sabedoria.
Amor: O amor acontece quando menos se espera. Saiba aguardar com serenidade.
Saúde: Durma mais, precisa de repor energias.
Dinheiro: O seu bom desempenho poderá ajudá-lo a melhorar a nível profissional.
Números da Sorte: 8, 17, 14, 10, 2, 3
Pensamento positivo: A minha intuição é a minha melhor conselheira.
Leão
Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio.
Amor: Deixe de exigir tanto do seu par. Aceite os outros como eles são.
Saúde: Vigie a saúde do seu coração, tendência para instabilidade.
Dinheiro: Organize as suas tarefas para poder rentabilizar melhor o seu tempo.
Números da Sorte: 9, 6, 5, 4, 7, 1
Pensamento positivo: Os bons amigos ajudam-me a manter o equilíbrio.
Virgem
Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça.
Amor: Resolva os desentendimentos através do diálogo. Os problemas e dificuldades resolvem-se com sinceridade!
Saúde: Uma dor de garganta poderá incomodá-lo.
Dinheiro: Tenha uma atitude mais confiante no desempenho da sua atividade profissional.
Números da Sorte: 1, 8, 14, 10, 11, 6
Pensamento positivo: Tenho a força necessária para fazer justiça na minha vida.
Balança
Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho.
Amor: Uma discussão com a pessoa amada poderá deixá-lo inseguro.
Saúde: Mantenha rotinas de sono, está com tendência para sofrer de insónias.
Dinheiro: Desempenhe as suas tarefas profissionais o melhor que lhe for possível.
Números da Sorte: 18, 11, 14, 27, 47, 49
Pensamento positivo: O sucesso conquista-se pelo empenho e pelo esforço.
Escorpião
Carta Dominante: O Imperador, que significa Concretização.
Amor: A sua impulsividade poderá originar discussões. Encare a vida de uma forma mais serena e verá que tudo corre melhor!
Saúde: Tendência para andar um pouco descontrolado.
Dinheiro: Seja fiel a si mesmo e siga à risca os planos que traçou.
Números da Sorte: 3, 36, 25, 14, 7, 8
Pensamento positivo: Tenho o poder de concretizar os meus sonhos.
Sagitário
Carta Dominante: Rainha de Paus, que significa Poder Material e que pode ser Amorosa ou Fria.
Amor: Converse com o seu par para resolver divergências conjugais.
Saúde: Procure descansar mais, a sua energia está em baixo.
Dinheiro: Acredite mais na sua competência.
Números da Sorte: 9, 10, 20, 30, 4, 7
Pensamento positivo: Procuro ser bom, justo e carinhoso todos os dias.
Capricórnio
Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera.
Amor: Passe mais tempo com os seus filhos. Eles precisam de si.
Saúde: Cuide melhor de si, saiba reservar algum tempo para o repouso e o lazer.
Dinheiro: Com empenho e dedicação, conseguirá alcançar as suas metas.
Números da Sorte: 6, 15, 23, 32, 40, 51
Pensamento positivo: Dedico mais tempo aos meus amigos.
Aquário
Carta Dominante: O Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: O seu par poderá estar mais exigente consigo. Não perca a paciência.
Saúde: Faça uma alimentação mais criteriosa.
Dinheiro: Aproveite a ajuda de um colega para desenvolver um projeto.
Números da Sorte: 2, 6, 19, 20, 27, 42
Pensamento positivo: Estou preparado para os desafios da vida.
Peixes
Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas Ilusões.
Amor: Uma mudança de planos pode provocar instabilidade na sua relação.
Saúde: Procure estar em paz consigo próprio, dedique mais tempo a práticas de relaxamento.
Dinheiro: Não gaste mais do que o necessário.
Números da Sorte: 9, 7, 1, 10, 20, 33
Pensamento positivo: Sou prudente para evitar falsas ilusões.
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