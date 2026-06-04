Horóscopo – Semana 23 de 2026

Carneiro
Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa inteligência, sentido prático.
Amor: Faça uma surpresa agradável a uma pessoa querida. Não se vai arrepender do resultado. Abra o coração e seja fiel ao que ele lhe transmite.
Saúde: Proteja-se das mudanças bruscas de temperatura.
Dinheiro: Uma situação que parecia impossível de resolver será solucionada. Não perca a esperança.
Números da Sorte: 1, 2, 9, 27, 30, 48
Pensamento positivo: Uso a minha inteligência e sentido prático para vencer qualquer desafio.
Touro
Carta Dominante: 6 de Paus, que significa ganho.
Amor: Prepare um jantar especial com a sua cara-metade. Dê asas à sua imaginação e revitalize a sua vida afetiva.
Saúde: Aprenda a descontrair mais.
Dinheiro: Poderá ser surpreendido com uma boa notícia financeira.
Números da Sorte: 11, 20, 24, 25, 29, 32
Pensamento positivo: Ganho o respeito dos outros respeitando-me a mim mesmo!
Gémeos
Carta Dominante: A Roda da Fortuna, que significa que a sua sorte está em movimento.
Amor: Permita que o amor governe o seu coração, aproveite esta fase propícia ao romantismo. A vida é uma surpresa!
Saúde: Cuide da sua alimentação, evite excessos.
Dinheiro: Boa altura para avançar com as suas ideias.
Números da Sorte: 11, 18, 19, 20, 21, 33
Pensamento positivo: A sorte está do meu lado, porque eu crio as oportunidades!
Caranguejo
Carta Dominante: 9 de Paus, que significa força na adversidade.
Amor: O seu coração poderá ser invadido pela saudade, o que o vai deixar melancólico.
Saúde: Faça uma mudança exterior. Cuidar da sua imagem vai fazer com que se sinta melhor.
Dinheiro: Nada o preocupará a este nível.
Números da Sorte: 3, 15, 18, 22, 30, 45
Pensamento positivo: Tenho força mesmo nos momentos difíceis.
Leão
Carta Dominante: o Louco, que significa excentricidade.
Amor: Se está numa fase menos boa no amor, ela está prestes a terminar.
Saúde: Procure manter a boa forma.
Dinheiro: Pode ter de fazer uma viagem de trabalho.
Números da Sorte: 8, 10, 22, 47, 48, 49
Pensamento positivo: Vivo a vida com leveza!
Virgem
Carta Dominante: Ás de Copas, que significa amor, alegria.
Amor: Semana propícia a desenvolvimentos positivos no campo amoroso.
Saúde: A sua boa disposição vai ajudá-lo a superar os desafios.
Dinheiro: Semana favorável para avançar com projetos.
Números da Sorte: 18, 22, 35, 39, 44, 45
Pensamento positivo: Cultivo o amor no meu coração!
Balança
Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa novos planos.
Amor: Estará muito instável, seja mais otimista. Ouça os conselhos dos mais velhos, seja sincero nas suas amizades.
Saúde: Tendência para dores de cabeça.
Dinheiro: Evite contratempos, planeie bem as suas ações.
Números da Sorte: 5, 19, 32, 36, 39, 42
Pensamento positivo: Acredito nos meus planos e venço qualquer obstáculo.
Escorpião
Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa trabalho.
Amor: Esteja mais disponível a nível familiar, a sua ajuda será necessária.
Saúde: Tendência para indigestões.
Dinheiro: Terá muito a que dar resposta, concentre-se.
Números da Sorte: 1, 3, 7, 20, 28, 34
Pensamento positivo: O meu empenho ajuda-me a evoluir a todos os níveis.
Sagitário
Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa equilíbrio.
Amor: Poderá sofrer uma desilusão. Esteja recetivo aos desafios que a vida lhe apresenta, aceite-os e enfrente-os com coragem.
Saúde: Faça exercícios de relaxamento.
Dinheiro: Seja um bom gestor da sua conta bancária.
Números da Sorte: 12, 14, 30, 35, 38, 41
Pensamento positivo: A amizade ajuda-me a manter o equilíbrio na minha vida.
Capricórnio
Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que significa viagem inesperada.
Amor: Saiba separar os assuntos profissionais da sua vida amorosa. Tenha sempre a sabedoria necessária para manter a harmonia na sua vida!
Saúde: Estará bastante ativo.
Dinheiro: Podem surgir dificuldades no seu trabalho.
Números da Sorte: 3, 12, 14, 18, 19, 22
Pensamento positivo: Estou pronto para fazer mudanças na minha vida!
Aquário
Carta Dominante: Justiça, que significa justiça.
Amor: O desejo de passar mais tempo com os seus familiares será grande nesta fase.
Saúde: O funcionamento do seu organismo será o espelho dos seus estados de espírito.
Dinheiro: Um assunto que o tinha deixado preocupado ficará agora resolvido.
Números da Sorte: 11, 17, 20, 29, 33, 36
Pensamento positivo: Procuro ser justo nas minhas escolhas e decisões.
Peixes
Carta Dominante: A Estrela, que significa proteção, luz.
Amor: Invista mais no seu relacionamento. Aposte na sua felicidade amorosa.
Saúde: Fase favorável para se empenhar a sério no exercício físico.
Dinheiro: Com empenho, alcançará o êxito que tanto deseja e merece.
Números da Sorte: 7, 17, 24, 28, 48, 49
Pensamento positivo: Sei que há uma estrela que me guia e protege.
T.: 210 929 040 / 210 929 030 • amigamariahelena@mariahelena.pt