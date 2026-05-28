Horóscopo – Semana 22 de 2026

Maria Helena Martins



Carneiro

Carta Dominante: A Roda da Fortuna, que significa Sorte.

Amor: Dê mais atenção à sua família.Organize momentos de diálogo sincero e fortaleça a comunicação e a união.

Saúde: Vigie a tensão arterial.

Dinheiro: Elimine gastos supérfluos.

Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

Pensamento positivo: Sei que a minha vida está sempre em movimento.

Touro

Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada

Amor: As relações afetivas atravessam um período de estagnação. Reflita sobre o que quer para si.

Saúde: Faça caminhadas e passeios ao ar livre.

Dinheiro: Possibilidade de encontrar um novo emprego, estão favorecidas as mudanças a este nível.

Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

Pensamento positivo: Acredito que o poder da mudança está dentro de mim.

Gémeos

Carta Dominante: Ás de Copas, que significaPrincipio do Amor, Grande Alegria.

Amor: As pessoas mais próximas podem estar a necessitar de si.Procure encurtar as distâncias através de um telefonema, uma videochamada, um e-mail.

Saúde: Pode ter problemas relacionados com varizes.

Dinheiro: Possibilidade de receber dinheiro extra.

Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

Pensamento positivo: A alegria do amor anima o meu coração.

Caranguejo

Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota.

Amor: Dinamize a sua relação.Resolva mal-entendidos e não alimente inseguranças.

Saúde: Em boa fase.

Dinheiro: Pode conseguir uma posição mais estável. Continue empenhado.

Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47

Pensamento positivo: Com determinação consigo concretizar os meus objetivos.

Leão

Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento.

Amor: Esteja mais atento ao que se passa à sua volta.

Saúde: Estável.

Dinheiro: Melhore o relacionamento com os colegas e conseguirá obter melhores resultados.

Números da Sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47

Pensamento positivo: Estou atento às mensagens do Universo.

Virgem

Carta Dominante: O Louco, que significa Excentricidade.

Amor: Quebre a rotina, use a criatividade para dinamizar a sua relação.

Saúde: Cuide mais da sua espiritualidade. A fé, seja no que for, vai dar-lhe força para vencer os desafios.

Dinheiro: Não se esqueça das contas por pagar.

Números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44

Pensamento positivo: Eu acredito que nos meus sonhos!

Balança

Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.

Amor: Contacte com familiares que já não vê há algum tempo.Encurte as distâncias através do telefone ou por outros meios que levem conforto a quem ama.

Saúde: Tendência para vista cansada. Consulte o oftalmologista.

Dinheiro: Tenha cautela e não comece projetos antes de terminar o que está pendente.

Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

Pensamento positivo: Concluo tudo aquilo que começo, sei que assim conseguirei concretizar os meus projetos.

Escorpião

Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade.

Amor: Não perca o contacto com as coisas mais simples da vida. Cuide diariamente da sua relação.

Saúde: Cansaço e stress acumulado serão prejudiciais. Aprenda a descansar mais.

Dinheiro: Situação equilibrada em termos profissionais e financeiros.

Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39

Pensamento positivo: A maior felicidade está nos gestos mais simples.

Sagitário

Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça.

Amor: Não seja orgulhoso. Não se deixe manipular pelos seus próprios pensamentos, e dê o primeiro passo para uma reconciliação!

Saúde: Agasalhe-se bem.

Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos.

Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39

Pensamento positivo: Procuro ser justo nas decisões que tomo.

Capricórnio

Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domínio.

Amor: Não dê ouvidos a terceiros.A sua felicidade só depende de si.

Saúde: Tenha mais cuidados com os ouvidos. Proteja-os.

Dinheiro: Pense bem antes de fazer investimentos.

Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

Pensamento positivo: Tenho domínio sobre os meus pensamentos, sei que eles atraem para a minha vida aquilo em que penso.

Aquário

Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha.

Amor: Momentos divertidos em família.

Saúde: O seu sistema digestivo não anda muito bem, cuidado com os excessos.

Dinheiro: Não é um período favorável a nível de despesas, procure evitá-las.

Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33

Pensamento positivo: Aprendo com os meus erros.

Peixes

Carta Dominante: A Morte, que significa Renovação.

Amor: Proteja-se contra intrigas.Seja honesto com os outros e consigo mesmo.

Saúde: Tendência para dores de costas e problemas de coluna.

Dinheiro: Vigie a sua conta bancária.

Números da Sorte: 5, 25, 33, 49, 51, 64

Pensamento positivo: Liberto-me do passado e vivo o presente com confiança!

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