Horóscopo – Semana 22 de 2026

Carneiro
Carta Dominante: A Roda da Fortuna, que significa Sorte.
Amor: Dê mais atenção à sua família.Organize momentos de diálogo sincero e fortaleça a comunicação e a união.
Saúde: Vigie a tensão arterial.
Dinheiro: Elimine gastos supérfluos.
Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36
Pensamento positivo: Sei que a minha vida está sempre em movimento.
Touro
Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada
Amor: As relações afetivas atravessam um período de estagnação. Reflita sobre o que quer para si.
Saúde: Faça caminhadas e passeios ao ar livre.
Dinheiro: Possibilidade de encontrar um novo emprego, estão favorecidas as mudanças a este nível.
Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48
Pensamento positivo: Acredito que o poder da mudança está dentro de mim.
Gémeos
Carta Dominante: Ás de Copas, que significaPrincipio do Amor, Grande Alegria.
Amor: As pessoas mais próximas podem estar a necessitar de si.Procure encurtar as distâncias através de um telefonema, uma videochamada, um e-mail.
Saúde: Pode ter problemas relacionados com varizes.
Dinheiro: Possibilidade de receber dinheiro extra.
Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33
Pensamento positivo: A alegria do amor anima o meu coração.
Caranguejo
Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota.
Amor: Dinamize a sua relação.Resolva mal-entendidos e não alimente inseguranças.
Saúde: Em boa fase.
Dinheiro: Pode conseguir uma posição mais estável. Continue empenhado.
Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47
Pensamento positivo: Com determinação consigo concretizar os meus objetivos.
Leão
Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento.
Amor: Esteja mais atento ao que se passa à sua volta.
Saúde: Estável.
Dinheiro: Melhore o relacionamento com os colegas e conseguirá obter melhores resultados.
Números da Sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47
Pensamento positivo: Estou atento às mensagens do Universo.
Virgem
Carta Dominante: O Louco, que significa Excentricidade.
Amor: Quebre a rotina, use a criatividade para dinamizar a sua relação.
Saúde: Cuide mais da sua espiritualidade. A fé, seja no que for, vai dar-lhe força para vencer os desafios.
Dinheiro: Não se esqueça das contas por pagar.
Números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44
Pensamento positivo: Eu acredito que nos meus sonhos!
Balança
Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Contacte com familiares que já não vê há algum tempo.Encurte as distâncias através do telefone ou por outros meios que levem conforto a quem ama.
Saúde: Tendência para vista cansada. Consulte o oftalmologista.
Dinheiro: Tenha cautela e não comece projetos antes de terminar o que está pendente.
Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49
Pensamento positivo: Concluo tudo aquilo que começo, sei que assim conseguirei concretizar os meus projetos.
Escorpião
Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade.
Amor: Não perca o contacto com as coisas mais simples da vida. Cuide diariamente da sua relação.
Saúde: Cansaço e stress acumulado serão prejudiciais. Aprenda a descansar mais.
Dinheiro: Situação equilibrada em termos profissionais e financeiros.
Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39
Pensamento positivo: A maior felicidade está nos gestos mais simples.
Sagitário
Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça.
Amor: Não seja orgulhoso. Não se deixe manipular pelos seus próprios pensamentos, e dê o primeiro passo para uma reconciliação!
Saúde: Agasalhe-se bem.
Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos.
Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39
Pensamento positivo: Procuro ser justo nas decisões que tomo.
Capricórnio
Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domínio.
Amor: Não dê ouvidos a terceiros.A sua felicidade só depende de si.
Saúde: Tenha mais cuidados com os ouvidos. Proteja-os.
Dinheiro: Pense bem antes de fazer investimentos.
Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36
Pensamento positivo: Tenho domínio sobre os meus pensamentos, sei que eles atraem para a minha vida aquilo em que penso.
Aquário
Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha.
Amor: Momentos divertidos em família.
Saúde: O seu sistema digestivo não anda muito bem, cuidado com os excessos.
Dinheiro: Não é um período favorável a nível de despesas, procure evitá-las.
Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33
Pensamento positivo: Aprendo com os meus erros.
Peixes
Carta Dominante: A Morte, que significa Renovação.
Amor: Proteja-se contra intrigas.Seja honesto com os outros e consigo mesmo.
Saúde: Tendência para dores de costas e problemas de coluna.
Dinheiro: Vigie a sua conta bancária.
Números da Sorte: 5, 25, 33, 49, 51, 64
Pensamento positivo: Liberto-me do passado e vivo o presente com confiança!
T.: 210 929 040 / 210 929 030 • amigamariahelena@mariahelena.pt