Horóscopo – Semana 17 de 2026

Carneiro
Carta Dominante: Ás de Copas, que significaPrincípio do Amor, Grande Alegria.
Amor: Confie em si e no seu poder de atração. Você merece ser feliz.
Saúde: Encontre forma de relaxar, anda com os nervos à flor da pele.
Dinheiro: Goza de estabilidade a nível profissional, preserve o que tem.
Pensamento positivo: Começo o dia com um sorriso no rosto.
Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29
Touro
Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade.
Amor: Aprenda a escrever novas páginas no livro da sua vida amorosa.
Saúde: Nível de cansaço elevado, precisa de descansar e dormir mais horas.
Dinheiro: Período favorável para novos negócios, pode surgir uma proposta há muito aguardada.
Pensamento positivo: Procuro ser útil àqueles que me rodeiam.
Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39
Gémeos
Carta Dominante: 8 de Espadas, que significa Crueldade.
Amor: Saiba gerir os conflitos com calma e compreensão.
Saúde: O seu sistema imunitário está fragilizado, previna-se.
Dinheiro: Período pouco propício para investimentos, evite correr riscos.
Pensamento positivo: Protejo o meu coração pensando no Bem!
Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47
Caranguejo
Carta Dominante: O Mágico, que significa Habilidade.
Amor: Lidará bem com as divergências e conseguirá resolvê-las.
Saúde: Pode ter problemas relacionados com os ouvidos.
Dinheiro: Organize bem o seu dia para rentabilizar o seu tempo.
Pensamento positivo: tenho pensamentos positivos, para atrair coisas positivas para a minha vida.
Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42
Leão
Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa Generosidade
Amor: A sua vida afetiva beneficiará com a sua postura mais sensível e expressiva.
Saúde: Faça massagens de relaxamento.
Dinheiro: Poderá contar com o apoio das pessoas que trabalham consigo, e a união irá trazer bons resultados.
Pensamento positivo: Sou generoso para com os outros e comigo mesmo.
Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48
Virgem
Carta Dominante: O Carro, que significa Sucesso.
Amor: Fase positiva a nível sentimental, tanto se está só como se tem um relacionamento.
Saúde: Evite as distrações, há maior risco de quedas e acidentes.
Dinheiro: Se quer entrar num novo projeto, esta será uma boa altura.
Pensamento positivo: O sucesso espera por mim, porque eu mereço!
Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38
Balança
Carta Dominante: Rainha de Paus, que significa Poder Material.
Amor: Contará com o apoio de um amigo próximo para superar um desafio difícil.
Saúde: Cultive a boa forma física e mental.
Dinheiro: Conseguirá dar resposta às solicitações que lhe fazem, o que lhe trará estabilidade profissional.
Pensamento positivo: Tenho poder sobre os meus pensamentos.
Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48
Escorpião
Carta Dominante: 2 de Copas, que significa Amor.
Amor: O romance e a paixão estão favorecidos, especialmente procura um novo amor.
Saúde: Vigie o funcionamento dos rins, beba água e consulte o médico se necessário.
Dinheiro: Privilegie o trabalho de equipa, não queira fazer tudo sozinho.
Pensamento positivo: O Amor vence todas as barreiras.
Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30
Sagitário
Carta Dominante: O Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: A sua vida amorosa está protegida. Viverá momentos muito felizes com o seu par.
Saúde: A sua vitalidade está em alta, mantenha-se em forma.
Dinheiro: Boa fase para explorar novos recursos e dinamizar os seus rendimentos.
Pensamento positivo: As minhas ideias dão bons frutos, porque eu acredito nelas!
Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42
Capricórnio
Carta Dominante: O Imperador, que significa Concretização.
Amor: Aproveite o máximo de tempo que puder para estar com o seu companheiro.
Saúde: Melhore o seu desempenho físico, faça exercício.
Dinheiro: Tem boas perspetivas, conseguirá concretizar as suas metas.
Pensamento positivo: Sou capaz de concretizar os meus objetivos, porque acredito em mim.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25
Aquário
Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada
Amor: Pode ser confrontado com uma mudança inesperada na sua vida afetiva.
Saúde: Evite os desequilíbrios alimentares para não prejudicar o seu organismo.
Dinheiro: Poderá colher benefícios ao fazer novas aprendizagens.
Pensamento positivo: Encaro cada novo desafio como uma oportunidade.
Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44
Peixes
Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade
Amor: Goza de estabilidade e harmonia na sua vida familiar.
Saúde: Consulte o médico para fazer exames e análises de rotina.
Dinheiro: A vida financeira está favorecida, conseguirá comprar algo que deseja há muito tempo.
Pensamento positivo: Procuro manter-me sereno!
Números da Sorte: 25, 33, 39, 41, 42, 48.
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