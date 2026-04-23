Horóscopo – Semana 17 de 2026

Maria Helena Martins



Carneiro

Carta Dominante: Ás de Copas, que significaPrincípio do Amor, Grande Alegria.

Amor: Confie em si e no seu poder de atração. Você merece ser feliz.

Saúde: Encontre forma de relaxar, anda com os nervos à flor da pele.

Dinheiro: Goza de estabilidade a nível profissional, preserve o que tem.

Pensamento positivo: Começo o dia com um sorriso no rosto.

Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29

Touro

Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade.

Amor: Aprenda a escrever novas páginas no livro da sua vida amorosa.

Saúde: Nível de cansaço elevado, precisa de descansar e dormir mais horas.

Dinheiro: Período favorável para novos negócios, pode surgir uma proposta há muito aguardada.

Pensamento positivo: Procuro ser útil àqueles que me rodeiam.

Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

Gémeos

Carta Dominante: 8 de Espadas, que significa Crueldade.

Amor: Saiba gerir os conflitos com calma e compreensão.

Saúde: O seu sistema imunitário está fragilizado, previna-se.

Dinheiro: Período pouco propício para investimentos, evite correr riscos.

Pensamento positivo: Protejo o meu coração pensando no Bem!

Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47

Caranguejo

Carta Dominante: O Mágico, que significa Habilidade.

Amor: Lidará bem com as divergências e conseguirá resolvê-las.

Saúde: Pode ter problemas relacionados com os ouvidos.

Dinheiro: Organize bem o seu dia para rentabilizar o seu tempo.

Pensamento positivo: tenho pensamentos positivos, para atrair coisas positivas para a minha vida.

Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42

Leão

Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa Generosidade

Amor: A sua vida afetiva beneficiará com a sua postura mais sensível e expressiva.

Saúde: Faça massagens de relaxamento.

Dinheiro: Poderá contar com o apoio das pessoas que trabalham consigo, e a união irá trazer bons resultados.

Pensamento positivo: Sou generoso para com os outros e comigo mesmo.

Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

Virgem

Carta Dominante: O Carro, que significa Sucesso.

Amor: Fase positiva a nível sentimental, tanto se está só como se tem um relacionamento.

Saúde: Evite as distrações, há maior risco de quedas e acidentes.

Dinheiro: Se quer entrar num novo projeto, esta será uma boa altura.

Pensamento positivo: O sucesso espera por mim, porque eu mereço!

Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38

Balança

Carta Dominante: Rainha de Paus, que significa Poder Material.

Amor: Contará com o apoio de um amigo próximo para superar um desafio difícil.

Saúde: Cultive a boa forma física e mental.

Dinheiro: Conseguirá dar resposta às solicitações que lhe fazem, o que lhe trará estabilidade profissional.

Pensamento positivo: Tenho poder sobre os meus pensamentos.

Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

Escorpião

Carta Dominante: 2 de Copas, que significa Amor.

Amor: O romance e a paixão estão favorecidos, especialmente procura um novo amor.

Saúde: Vigie o funcionamento dos rins, beba água e consulte o médico se necessário.

Dinheiro: Privilegie o trabalho de equipa, não queira fazer tudo sozinho.

Pensamento positivo: O Amor vence todas as barreiras.

Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30

Sagitário

Carta Dominante: O Mundo, que significa Fertilidade.

Amor: A sua vida amorosa está protegida. Viverá momentos muito felizes com o seu par.

Saúde: A sua vitalidade está em alta, mantenha-se em forma.

Dinheiro: Boa fase para explorar novos recursos e dinamizar os seus rendimentos.

Pensamento positivo: As minhas ideias dão bons frutos, porque eu acredito nelas!

Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

Capricórnio

Carta Dominante: O Imperador, que significa Concretização.

Amor: Aproveite o máximo de tempo que puder para estar com o seu companheiro.

Saúde: Melhore o seu desempenho físico, faça exercício.

Dinheiro: Tem boas perspetivas, conseguirá concretizar as suas metas.

Pensamento positivo: Sou capaz de concretizar os meus objetivos, porque acredito em mim.

Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

Aquário

Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada

Amor: Pode ser confrontado com uma mudança inesperada na sua vida afetiva.

Saúde: Evite os desequilíbrios alimentares para não prejudicar o seu organismo.

Dinheiro: Poderá colher benefícios ao fazer novas aprendizagens.

Pensamento positivo: Encaro cada novo desafio como uma oportunidade.

Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44

Peixes

Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade

Amor: Goza de estabilidade e harmonia na sua vida familiar.

Saúde: Consulte o médico para fazer exames e análises de rotina.

Dinheiro: A vida financeira está favorecida, conseguirá comprar algo que deseja há muito tempo.

Pensamento positivo: Procuro manter-me sereno!

Números da Sorte: 25, 33, 39, 41, 42, 48.



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