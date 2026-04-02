Horóscopo – Semana 14 de 2026

Carneiro
Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos Temporários, Ilusão.
Amor: Tenha alguma prudência, não se atire de cabeça a uma nova paixão
Saúde: Vigie o sistema respiratório, não deixe arrastar sintomas de constip
ção.
Dinheiro: Pode ter alguns avanços nos projetos que tem em mãos, mas não cante vitória antes do tempo.
Pensamento positivo: Estou atento, sei que o sucesso exige um esforço constante.
Números da Sorte: 02, 03, 05, 08, 19, 20
Touro
Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho
Amor: Faça um esforço para estar mais presente no dia a dia da sua família, especialmente se tem filhos.
Saúde: Pode ser difícil encontrar tempo para descontrair, mas não descure o seu lazer.
Dinheiro: Vai sentir-se sobrecarregado, não aceite todas as tarefas que lhe delegam.
Pensamento positivo: Com esforço e trabalho consigo alcançar as minhas metas.
Números da Sorte: 01, 06, 09, 41, 42, 49
Gémeos
Carta Dominante: 3 de Espadas, que significaAmizade, Equilíbrio
Amor: Estabeleça os seus limites e faça com que eles sejam respeitados.
Saúde: Tenha cuidado, está mais propenso a percalços domésticos.
Dinheiro: Aprenda a poupar de forma mais eficaz para que o seu orçamento não saia dos limites.
Pensamento positivo: Uma palavra de conforto é sempre bem recebida.
Números da Sorte: 08, 10, 36, 39, 41, 47
Caranguejo
Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa Riqueza e Segurança.
Amor: Estará mais seguro em relação ao que sente, e isso vai dar-lhe coragem para dar um passo importante.
Saúde: Mantenha hábitos alimentares equilibrados, seja perseverante num estilo de vida saudável.
Dinheiro: Boa fase a nível financeiro, pode receber um aumento ou um prémio.
Pensamento positivo: A riqueza interior é o meu maior tesouro.
Números da Sorte: 05, 06, 07, 10, 18, 22
Leão
Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade
Amor: Terá maior necessidade de estar com os seus familiares e isso vai motivá-lo a organizar encontros e oportunidades de convívio entre todos.
Saúde: Tendência para dores nos ombros, devido à tensão acumulada. Faça massagens.
Dinheiro: Boa fase para apresentar ideias aos seus superiores. Arrisque, mostre o que vale!
Pensamento positivo: Cultivo a harmonia na minha vida!
Números da Sorte: 08, 09, 10, 17, 19, 25
Virgem
Carta Dominante: a Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério
Amor: Ouça o seu coração, dentro de si sabe aquilo que deve fazer.
Saúde: Cuidado com as mudanças de temperatura, está mais vulnerável a infeções respiratórias.
Dinheiro: Invista na sua formação, procure fazer novas aprendizagens e aumentar os seus dons.
Pensamento positivo: A minha intuição ensina-me sempre o caminho a seguir!
Números da Sorte: 15, 26, 31, 39, 45, 48
Balança
Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez
Amor: Uma súbita mudança pode trazer-lhe novidades no campo amoroso.
Saúde: Tendência para a recuperação rápida de qualquer problema que tenha tido.
Dinheiro: Se procura mudar de área, está favorecido. Dedique-se à concretização das suas metas.
Pensamento positivo: Adapto-me rapidamente às novas situações.
Números da Sorte: 06, 11, 25, 32, 49, 58
Escorpião
Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas.
Amor: O seu par pode revelar-lhe um segredo que ajudará a fortalecer a vossa relação
Saúde: Cuide do seu corpo e esteja atento a todos os sinais que ele lhe dá.
Dinheiro: Seja mais cooperante e menos individualista, conseguirá melhores resultados ao trabalhar em equipa.
Pensamento positivo: Os amigos ajudam-nos a vencer os obstáculos, a união faz a força.
Números da Sorte: 08, 10, 23, 26, 29, 33
Sagitário
Carta Dominante: A Torre, que significaConvicções Erradas, Colapso.
Amor: Pode deparar-se com situações que o fazem sentir-se impotente. Respire fundo e não desista, dias melhores virão.
Saúde: Liberte-se de atos tóxicos, vícios e tendências destrutivas.
Dinheiro: Pode ter de recomeçar um projeto do zero. O que importa é chegar às suas metas, mesmo que leve mais tempo do que gostaria.
Pensamento positivo: Sempre que estou errado não tenho medo de recomeçar de novo!
Números da Sorte: 03, 09, 17, 28, 39, 45
Capricórnio
Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder
Amor: O seu poder de decisão será muito importante para resolver assuntos delicados de família.
Saúde: Pode ter problemas relacionados com hipertensão ou colesterol alto.
Dinheiro: Boa fase para explorar novos recursos. Não se limite, acredite no seu potencial e siga em frente com as suas ideias.
Pensamento positivo: A minha maior ambição é ser feliz.
Números da Sorte: 04, 08, 11, 19, 23, 27
Aquário
Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa Sucesso
Amor: Está motivado para dinamizar a relação e revitalizar o romance e, se não tem par, pode estar especialmente namoradeiro e sedutor.
Saúde: A sua energia está em alta, aproveite para melhorar o seu lar e investir mais na sua qualidade de vida.
Dinheiro: Conseguirá superar uma prova difícil, o que vai causar boa impressão em quem o rodeia.
Pensamento positivo: Procuro ser simples porque sei que viver com simplicidade é mais do que um ato, é uma virtude.
Números da Sorte: 01, 08, 10, 36, 39, 42
Peixes
Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa Dor, Escuridão
Amor: Tendência para a melancolia. Não alimente inseguranças nem pensamentos derrotistas.
Saúde: Pode sentir muita instabilidade nervosa, que resultará em dores de barriga e problemas digestivos
Dinheiro: Organize melhor o seu dia, pode estar a perder demasiado tempo com tarefas de menor importância.
Pensamento positivo: Acredito que toda a dor pode ser vencida através da Fé!
Números da Sorte: 25, 33, 39, 41, 42, 48.
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