Horóscopo – Semana 14 de 2026

Maria Helena Martins



Carneiro

Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos Temporários, Ilusão.

Amor: Tenha alguma prudência, não se atire de cabeça a uma nova paixão

Saúde: Vigie o sistema respiratório, não deixe arrastar sintomas de constip

ção.

Dinheiro: Pode ter alguns avanços nos projetos que tem em mãos, mas não cante vitória antes do tempo.

Pensamento positivo: Estou atento, sei que o sucesso exige um esforço constante.

Números da Sorte: 02, 03, 05, 08, 19, 20

Touro

Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho

Amor: Faça um esforço para estar mais presente no dia a dia da sua família, especialmente se tem filhos.

Saúde: Pode ser difícil encontrar tempo para descontrair, mas não descure o seu lazer.

Dinheiro: Vai sentir-se sobrecarregado, não aceite todas as tarefas que lhe delegam.

Pensamento positivo: Com esforço e trabalho consigo alcançar as minhas metas.

Números da Sorte: 01, 06, 09, 41, 42, 49

Gémeos

Carta Dominante: 3 de Espadas, que significaAmizade, Equilíbrio

Amor: Estabeleça os seus limites e faça com que eles sejam respeitados.

Saúde: Tenha cuidado, está mais propenso a percalços domésticos.

Dinheiro: Aprenda a poupar de forma mais eficaz para que o seu orçamento não saia dos limites.

Pensamento positivo: Uma palavra de conforto é sempre bem recebida.

Números da Sorte: 08, 10, 36, 39, 41, 47

Caranguejo

Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa Riqueza e Segurança.

Amor: Estará mais seguro em relação ao que sente, e isso vai dar-lhe coragem para dar um passo importante.

Saúde: Mantenha hábitos alimentares equilibrados, seja perseverante num estilo de vida saudável.

Dinheiro: Boa fase a nível financeiro, pode receber um aumento ou um prémio.

Pensamento positivo: A riqueza interior é o meu maior tesouro.

Números da Sorte: 05, 06, 07, 10, 18, 22

Leão

Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade

Amor: Terá maior necessidade de estar com os seus familiares e isso vai motivá-lo a organizar encontros e oportunidades de convívio entre todos.

Saúde: Tendência para dores nos ombros, devido à tensão acumulada. Faça massagens.

Dinheiro: Boa fase para apresentar ideias aos seus superiores. Arrisque, mostre o que vale!

Pensamento positivo: Cultivo a harmonia na minha vida!

Números da Sorte: 08, 09, 10, 17, 19, 25

Virgem

Carta Dominante: a Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério

Amor: Ouça o seu coração, dentro de si sabe aquilo que deve fazer.

Saúde: Cuidado com as mudanças de temperatura, está mais vulnerável a infeções respiratórias.

Dinheiro: Invista na sua formação, procure fazer novas aprendizagens e aumentar os seus dons.

Pensamento positivo: A minha intuição ensina-me sempre o caminho a seguir!

Números da Sorte: 15, 26, 31, 39, 45, 48

Balança

Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez

Amor: Uma súbita mudança pode trazer-lhe novidades no campo amoroso.

Saúde: Tendência para a recuperação rápida de qualquer problema que tenha tido.

Dinheiro: Se procura mudar de área, está favorecido. Dedique-se à concretização das suas metas.

Pensamento positivo: Adapto-me rapidamente às novas situações.

Números da Sorte: 06, 11, 25, 32, 49, 58

Escorpião

Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas.

Amor: O seu par pode revelar-lhe um segredo que ajudará a fortalecer a vossa relação

Saúde: Cuide do seu corpo e esteja atento a todos os sinais que ele lhe dá.

Dinheiro: Seja mais cooperante e menos individualista, conseguirá melhores resultados ao trabalhar em equipa.

Pensamento positivo: Os amigos ajudam-nos a vencer os obstáculos, a união faz a força.

Números da Sorte: 08, 10, 23, 26, 29, 33

Sagitário

Carta Dominante: A Torre, que significaConvicções Erradas, Colapso.

Amor: Pode deparar-se com situações que o fazem sentir-se impotente. Respire fundo e não desista, dias melhores virão.

Saúde: Liberte-se de atos tóxicos, vícios e tendências destrutivas.

Dinheiro: Pode ter de recomeçar um projeto do zero. O que importa é chegar às suas metas, mesmo que leve mais tempo do que gostaria.

Pensamento positivo: Sempre que estou errado não tenho medo de recomeçar de novo!

Números da Sorte: 03, 09, 17, 28, 39, 45

Capricórnio

Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder

Amor: O seu poder de decisão será muito importante para resolver assuntos delicados de família.

Saúde: Pode ter problemas relacionados com hipertensão ou colesterol alto.

Dinheiro: Boa fase para explorar novos recursos. Não se limite, acredite no seu potencial e siga em frente com as suas ideias.

Pensamento positivo: A minha maior ambição é ser feliz.

Números da Sorte: 04, 08, 11, 19, 23, 27

Aquário

Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa Sucesso

Amor: Está motivado para dinamizar a relação e revitalizar o romance e, se não tem par, pode estar especialmente namoradeiro e sedutor.

Saúde: A sua energia está em alta, aproveite para melhorar o seu lar e investir mais na sua qualidade de vida.

Dinheiro: Conseguirá superar uma prova difícil, o que vai causar boa impressão em quem o rodeia.

Pensamento positivo: Procuro ser simples porque sei que viver com simplicidade é mais do que um ato, é uma virtude.

Números da Sorte: 01, 08, 10, 36, 39, 42

Peixes

Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa Dor, Escuridão

Amor: Tendência para a melancolia. Não alimente inseguranças nem pensamentos derrotistas.

Saúde: Pode sentir muita instabilidade nervosa, que resultará em dores de barriga e problemas digestivos

Dinheiro: Organize melhor o seu dia, pode estar a perder demasiado tempo com tarefas de menor importância.

Pensamento positivo: Acredito que toda a dor pode ser vencida através da Fé!

Números da Sorte: 25, 33, 39, 41, 42, 48.



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