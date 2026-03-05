Horóscopo – Semana 10 de 2026

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta Dominante: A Estrela, que significa Proteção, Luz.

Saúde: Está favorecido, aproveite para fazer melhorias no seu lar. Invista no seu bem-estar.

Dinheiro: Pode ser recompensado pelo seu bom desempenho.

Pensamento positivo: Sei que há uma estrela que brilha por mim!

Números da Sorte: 01, 08, 10, 14, 19, 22

Touro

Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera

Amor: A sua sensibilidade apurada será essencial para ajudar os que lhe são próximos, a sua família conta muito consigo e apoia-se em si.

Saúde: Procure descomprimir, faça massagens e caminhadas para relaxar.

Dinheiro: Pode iniciar uma parceria que virá a ser muito proveitosa para o seu trabalho.

Pensamento positivo: A sinceridade domina as minhas relações com os outros, sei que tenho amigos verdadeiros!

Números da Sorte: 05, 15, 20, 28, 35, 39

Gémeos

Carta Dominante: O Dependurado, que significa Sacrifício

Amor: Não seja impulsivo, as suas ações podem causar danos nas relações mais chegadas.

Saúde: Tendência para sentir-se indisposto e desanimado. Procure renovar energias.

Dinheiro: Concentre-se nas suas tarefas e concretize-as passo a passo, não desespere.

Pensamento positivo: Venço os períodos de sacrifício através da confiança que tenho em mim próprio!

Números da Sorte: 19, 24, 26, 38, 39, 42

Caranguejo

Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas.

Amor: Pode reencontrar uma pessoa de quem gosta muito. Vai matar saudades e recordar momentos felizes.

Saúde: Atenção aos ossos e articulações, pode ter dores e sofrer quedas.

Dinheiro: Uma pessoa mais velha pode fazer-lhe uma proposta de trabalho. seja ponderado e prudente, avalie bem aquilo que tem a ganhar antes de dizer “sim”.

Pensamento positivo: Os amigos ajudam-nos a vencer os obstáculos, a união faz a força.

Números da Sorte: 03, 09, 15, 18, 27, 29

Leão

Carta Dominante: O Papa, que significa Sabedoria.

Amor: A satisfação maior virá das atividades mais simples e da partilha de momentos triviais.

Saúde: Pode ser necessário consultar o médico, se não anda a sentir-se bem.

Dinheiro: Estude bem as opções que tem ao seu dispor e defina uma estratégia de ação que lhe permita valorizar os seus dons.

Pensamento positivo: Sigo a minha intuição, pois sei que ela é a minha mais sábia conselheira.

Números da Sorte: 18, 25, 29, 33, 36, 39

Virgem

Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade

Amor: Viverá momentos muito felizes a dois e com a sua família mais chegada.

Saúde: Melhore a sua condição física, aposte mais na prática desportiva e em rotinas saudáveis.

Dinheiro: Confie no seu poder de decisão, saberá fazer escolhas muito acertadas.

Pensamento positivo: A felicidade alegra o meu coração!

Números da Sorte: 01, 09, 11, 28, 31, 34

Balança

Carta Dominante: Rainha de Espadas, que significa Melancolia, Separação.

Amor: Pode sentir-se desanimado perante uma situação que não consegue mudar. Respire fundo, na vida tudo passa.

Saúde: O seu sistema nervoso está mais instável.

Dinheiro: Pode sentir-se atraiçoado por alguém em quem depositava muita confiança.

Pensamento positivo: Quando a tristeza bate à minha porta, peço ao meu Anjo da Guarda que a mande embora.

Números da Sorte: 08, 16, 33, 38, 42, 46

Escorpião

Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal

Amor: Pode sentir que não é compreendido pelo seu par, pelos familiares com quem convive e pelas pessoas que lhe são mais próximas.

Saúde: Combata a inércia, faça um esforço para ser mais ativo.

Dinheiro: Ultrapasse as situações complicadas resolvendo um problema de cada vez.

Pensamento positivo: Graças ao meu esforço e confiança em mim próprio consigo vencer todos os obstáculos.

Números da Sorte: 2, 4, 7, 12, 16, 17

Sagitário

Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, Solidão.

Amor: Pode sentir-se mais introspetivo, será difícil expressar o que sente.

Saúde: Tendência para sentir dores de costas e para ter problemas de coluna. Faça pilates e natação.

Dinheiro: Não será fácil conseguir resolver os problemas que tem em mãos, seja perseverante e não perca de vista as suas metas.

Pensamento positivo: Não sofro por antecipação, o que tiver de ser, será!

Números da Sorte: 14, 26, 28, 31, 37, 42

Capricórnio

Carta Dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa

Amor: Estará mais aventureiro e destemido, o que vai ajudá-lo a quebrar o gelo e iniciar uma nova relação, se está à procura dela. Num relacionamento já existente, quebre a rotina e desafie o seu para novas atividades a dois.

Saúde: Estará mais ativo, o que vai motivá-lo para combater o sedentarismo.

Dinheiro: Conseguirá ter um avanço muito positivo nos seus projetos e por em marcha ideias que vinha a desenvolver.

Pensamento positivo: Graças ao meu espírito de iniciativa alcanço aquilo que desejo.

Números da Sorte: 13, 19, 24, 29, 35, 36

Aquário

Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domínio.

Amor: O romance e a paixão estarão em evidência no seu dia a dia, haverá um fortalecimento dos laços.

Saúde: Pode fazer uma distensão muscular ou uma rutura de ligamentos, tenha atenção aos esforços que faz.

Dinheiro: Vai ter ideias originais para resolver questões que se vinham a arrastar, dando um novo rumo ao seu trabalho.

Pensamento positivo: Tenho força para superar todos os desafios.

Números da Sorte: 14, 27, 30, 34, 36, 38

Peixes

Carta Dominante: O Imperador, que significa Concretização.

Amor: O seu caráter afetuoso será muito apreciado por quem o rodeia.

Saúde: Obterá bons resultados em tudo o que fizer. Boa fase para iniciar uma dieta, praticar desporto e fazer melhorias no seu lar.

Dinheiro: Estará numa posição mais favorável para tomar decisões importantes.

Pensamento positivo: Sei que consigo concretizar os meus objetivos!

Números da Sorte: 02, 25, 29, 30, 34, 42

