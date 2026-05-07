Horóscopo – Semana 19 de 2026

Maria Helena Martins



Carneiro

Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa que deverá estar alerta.

Amor: Estará muito exigente nos seus afetos e esperará muitas carícias e demonstrações de amor do seu par.

Saúde: Sentir-se-á cheio de energia, aproveite-a!

Dinheiro: Esteja muito atento para poder aproveitar todas as oportunidades que lhe surjam.

Pensamento positivo: Estou alerta pois sei que o Universo me traz oportunidades para melhorar.

Touro

Carta Dominante: 4 de Copas, que indica um possível Desgosto.

Amor: Reúna a família à volta de um agradável banquete.

Saúde: Não permita que a rotina lhe cause desgaste, diversifique as suas atividades.

Dinheiro: Adote uma atitude mais contida na gestão do seu dinheiro.

Pensamento positivo: Venço os desgostos através da Fé e do Amor.

Gémeos

Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de Oportunidades.

Amor: Pode ter uma surpresa agradável, esteja atento para não deixar fugir um grande amor!

Saúde: Evite fazer esforços pois os seus músculos irão ressentir-se!

Dinheiro: Pode ser uma fase benéfica desde que saiba aproveitar os desafios que lhe surgem.

Pensamento positivo: Tenho confiança em mim, sei que sou capaz!

Caranguejo

Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição.

Amor: Seja mais consciencioso com as atitudes que tem para com os seus familiares.

Saúde: Adote uma alimentação mais saudável.

Dinheiro: Tenha cuidado para que uma ambição excessiva não lhe seja prejudicial.

Pensamento positivo: A minha maior ambição é ser feliz.

Leão

Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa Novos Planos.

Amor: Um novo amor, mais livre, pode despontar.

Saúde: Aproveite a sua energia para praticar mais desporto.

Dinheiro: Pode iniciar novas funções ou até um novo trabalho.

Pensamento positivo: Acredito nos meus planos, por isso ponho-os em prática!

Virgem

Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa Inquietação.

Amor: Não alimente ressentimentos ou remorsos, fale abertamente sobre o que o preocupa.

Saúde: Deverá consultar o seu médico para uma consulta de rotina.

Dinheiro: Não se deixe perturbar pelos percalços que podem surgir.

Pensamento positivo: Sossego o meu coração ouvindo a voz da intuição.

Balança

Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa Sucesso.

Amor: A sua relação amorosa atravessa um período decisivo.

Saúde: Não terá grandes preocupações a este nível.

Dinheiro: Lute para conquistar o sucesso que tanto merece.

Pensamento positivo: O sucesso espera por mim, porque eu mereço!

Escorpião

Carta Dominante: Ás de Paus, que significa Energia.

Amor: Viverá momentos cheios de paixão e romantismo.

Saúde: Sistema digestivo algo fragilizado.

Dinheiro: Boa fase para novos projetos.

Pensamento positivo: Tenho a energia necessária para alcançar tudo o que mais desejo.

Sagitário

Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória.

Amor: Mudança muito positiva na sua vida sentimental.

Saúde: Não se deixe abater por qualquer sintoma, consulte o seu médico.

Dinheiro: Aproveite o seu poder de persuasão para melhorar a sua situação financeira.

Pensamento positivo: Eu venço os meus pensamentos, sou otimista!

Capricórnio

Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força.

Amor: Procure ser mais atencioso para com a sua cara-metade.

Saúde: Mantenha a calma perante qualquer situação.

Dinheiro: Empenhe-se mais na conquista dos seus objetivos.

Pensamento positivo: A Força do pensamento positivo ajuda-me a superar todas as provas.

Aquário

Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento.

Amor: Desconfie mais das aparências e não acredite prontamente em tudo aquilo que lhe dizem.

Saúde: Problemas relacionados com retenção de líquidos, coma alimentos ricos em fibras.

Dinheiro: Pode enfrentar situações mais delicadas no seu local de trabalho.

Pensamento positivo: Quando estou triste, penso nas coisas boas que tenho à minha volta e isso faz-me sorrir.

Peixes

Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos Temporários.

Amor: Uma relação amorosa pode enfrentar um período de crise ou dúvidas quanto ao seu futuro.

Saúde: deverá proteger-se para evitar problemas de garganta.

Dinheiro: Cuidado, não esteja excessivamente despreocupado para não perder dinheiro.

Pensamento positivo: Estou atento, sei que o sucesso exige um esforço constante.



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