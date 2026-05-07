Horóscopo – Semana 19 de 2026

Carneiro
Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa que deverá estar alerta.
Amor: Estará muito exigente nos seus afetos e esperará muitas carícias e demonstrações de amor do seu par.
Saúde: Sentir-se-á cheio de energia, aproveite-a!
Dinheiro: Esteja muito atento para poder aproveitar todas as oportunidades que lhe surjam.
Pensamento positivo: Estou alerta pois sei que o Universo me traz oportunidades para melhorar.
Touro
Carta Dominante: 4 de Copas, que indica um possível Desgosto.
Amor: Reúna a família à volta de um agradável banquete.
Saúde: Não permita que a rotina lhe cause desgaste, diversifique as suas atividades.
Dinheiro: Adote uma atitude mais contida na gestão do seu dinheiro.
Pensamento positivo: Venço os desgostos através da Fé e do Amor.
Gémeos
Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de Oportunidades.
Amor: Pode ter uma surpresa agradável, esteja atento para não deixar fugir um grande amor!
Saúde: Evite fazer esforços pois os seus músculos irão ressentir-se!
Dinheiro: Pode ser uma fase benéfica desde que saiba aproveitar os desafios que lhe surgem.
Pensamento positivo: Tenho confiança em mim, sei que sou capaz!
Caranguejo
Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição.
Amor: Seja mais consciencioso com as atitudes que tem para com os seus familiares.
Saúde: Adote uma alimentação mais saudável.
Dinheiro: Tenha cuidado para que uma ambição excessiva não lhe seja prejudicial.
Pensamento positivo: A minha maior ambição é ser feliz.
Leão
Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa Novos Planos.
Amor: Um novo amor, mais livre, pode despontar.
Saúde: Aproveite a sua energia para praticar mais desporto.
Dinheiro: Pode iniciar novas funções ou até um novo trabalho.
Pensamento positivo: Acredito nos meus planos, por isso ponho-os em prática!
Virgem
Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa Inquietação.
Amor: Não alimente ressentimentos ou remorsos, fale abertamente sobre o que o preocupa.
Saúde: Deverá consultar o seu médico para uma consulta de rotina.
Dinheiro: Não se deixe perturbar pelos percalços que podem surgir.
Pensamento positivo: Sossego o meu coração ouvindo a voz da intuição.
Balança
Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa Sucesso.
Amor: A sua relação amorosa atravessa um período decisivo.
Saúde: Não terá grandes preocupações a este nível.
Dinheiro: Lute para conquistar o sucesso que tanto merece.
Pensamento positivo: O sucesso espera por mim, porque eu mereço!
Escorpião
Carta Dominante: Ás de Paus, que significa Energia.
Amor: Viverá momentos cheios de paixão e romantismo.
Saúde: Sistema digestivo algo fragilizado.
Dinheiro: Boa fase para novos projetos.
Pensamento positivo: Tenho a energia necessária para alcançar tudo o que mais desejo.
Sagitário
Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória.
Amor: Mudança muito positiva na sua vida sentimental.
Saúde: Não se deixe abater por qualquer sintoma, consulte o seu médico.
Dinheiro: Aproveite o seu poder de persuasão para melhorar a sua situação financeira.
Pensamento positivo: Eu venço os meus pensamentos, sou otimista!
Capricórnio
Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força.
Amor: Procure ser mais atencioso para com a sua cara-metade.
Saúde: Mantenha a calma perante qualquer situação.
Dinheiro: Empenhe-se mais na conquista dos seus objetivos.
Pensamento positivo: A Força do pensamento positivo ajuda-me a superar todas as provas.
Aquário
Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento.
Amor: Desconfie mais das aparências e não acredite prontamente em tudo aquilo que lhe dizem.
Saúde: Problemas relacionados com retenção de líquidos, coma alimentos ricos em fibras.
Dinheiro: Pode enfrentar situações mais delicadas no seu local de trabalho.
Pensamento positivo: Quando estou triste, penso nas coisas boas que tenho à minha volta e isso faz-me sorrir.
Peixes
Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos Temporários.
Amor: Uma relação amorosa pode enfrentar um período de crise ou dúvidas quanto ao seu futuro.
Saúde: deverá proteger-se para evitar problemas de garganta.
Dinheiro: Cuidado, não esteja excessivamente despreocupado para não perder dinheiro.
Pensamento positivo: Estou atento, sei que o sucesso exige um esforço constante.
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