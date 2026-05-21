Horóscopo – Semana 21 de 2026

Carneiro
Carta Dominante: O Papa, que significa Sabedoria.
Amor: Aposte mais na sua relação. Saiba agir com sabedoria e maturidade.
Saúde: Não se desleixe, cuide de si.
Dinheiro: Pense bem antes de investir tempo num projeto que não lhe oferece garantias.
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49
Pensamento positivo: Sigo a minha intuição, sei que ela é a minha mais sábia conselheira.
Touro
Carta Dominante: Cavaleiro de Copas, que significa Proposta Vantajosa.
Amor: Um amigo pode declarar uma paixão por si. Que os seus desejos se realizem!
Saúde: Vigie a sua alimentação.
Dinheiro: Pode receber uma nova proposta de trabalho.
Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48
Pensamento positivo: Acredito que os meus desejos se vão realizar, porque eu mereço!
Gémeos
Carta Dominante: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade.
Amor: Poderá viver momentos a dois muito felizes e divertidos.
Saúde: Se tem tendência para problemas de colesterol redobre os cuidados nesta altura.
Dinheiro: Não gaste além das suas possibilidades.
Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48
Pensamento positivo: Praticar a arte de ser feliz é muito divertido!
Caranguejo
Carta Dominante: O Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: Controle a impulsividade, meça as suas palavras. Procure gastar o seu tempo na realização de coisas que o fazem feliz a si e aos que mais ama.
Saúde: Dê mais atenção aos seus pulmões, não fume.
Dinheiro: Ponha em marcha um projeto antigo.
Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42
Pensamento positivo: Planto hoje sementes de otimismo, e amanhã colherei frutos de felicidade.
Leão
Carta Dominante: Os Enamorados, que significa Escolha.
Amor: Siga com convicção o que o coração lhe diz. Escolha ser feliz. Não se acomode ao que não o preenche.
Saúde: Faça uma alimentação rica em vitaminas.
Dinheiro: Momento favorável a nível profissional.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25
Pensamento positivo: Oiço o meu coração e escolho o melhor para mim.
Virgem
Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa Inquietação, agitação.
Amor: Pode sentir que o seu amor não é correspondido, mas é uma fase passageira.Não alimente desconfianças que são fruto da sua insegurança.
Saúde: Tenha mais cuidados com os olhos. Não esforce a vista.
Dinheiro: Possível aumento de responsabilidades.
Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48
Pensamento positivo: Encontro a serenidade dentro de mim.
Balança
Carta Dominante: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade.
Amor: Tudo na vida tem uma solução, não desanime. Procure fazer com que a serenidade e a paz de espírito sejam uma constante na sua vida!
Saúde: Evite enervar-se perante situações que não dependem de si e que não pode mudar.
Dinheiro: Situação financeira sem sobressaltos.
Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48
Pensamento positivo: Tenho força e coragem, eu sei que sou capaz!
Escorpião
Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: Controle a agressividade. Procure ter pensamentos positivos e não se deixe invadir por sentimentos de derrota.
Saúde: Dê mais atenção à sua saúde.
Dinheiro: Avance com prudência para não dar passos em falso.
Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33
Pensamento positivo: Sou prudente e sei que dessa forma alcanço a vitória.
Sagitário
Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder.
Amor: Acredite no seu potencial. Concretize os seus sonhos.
Saúde: Tendência para ter quebras de tensão.
Dinheiro: Momento favorável para ampliar os seus horizontes.
Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49
Pensamento positivo: Mostro ao Mundo a luz que existe em mim.
Capricórnio
Carta Dominante: A Roda da Fortuna, que significa Sorte.
Amor: Dedique mais atenção à sua família, especialmente aos seus filhos, se os tiver.
Saúde: Vigie a tensão arterial. Tendência para oscilações.
Dinheiro: Não faça gastos supérfluos. Organize bem as suas despesas e não se distraia.
Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36
Pensamento positivo: sei que a Vida me reserva surpresas maravilhosas.
Aquário
Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil.
Amor: Diga a verdade, por mais que lhe custe. Tome a iniciativa, é você que cria as oportunidades!
Saúde: Cuide dos seus pés.
Dinheiro: Poderá planear uma mudança de carreira.
Números da Sorte: 5, 25, 36, 44, 47, 49
Pensamento positivo: O diálogo ajuda a resolver todos os conflitos.
Peixes
Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez.
Amor: Tendência para viver bons momentos a dois. Apesar das contingências, supere as dificuldades, vença os obstáculos e fortaleça a união!
Saúde: Sem surpresas.
Dinheiro: Trabalhe com afinco para atingir os seus fins.
Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36
Pensamento positivo: Construo o meu caminho com otimismo e sinceridade!
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