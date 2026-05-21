Horóscopo – Semana 21 de 2026

Maria Helena Martins



Carneiro

Carta Dominante: O Papa, que significa Sabedoria.

Amor: Aposte mais na sua relação. Saiba agir com sabedoria e maturidade.

Saúde: Não se desleixe, cuide de si.

Dinheiro: Pense bem antes de investir tempo num projeto que não lhe oferece garantias.

Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

Pensamento positivo: Sigo a minha intuição, sei que ela é a minha mais sábia conselheira.

Touro

Carta Dominante: Cavaleiro de Copas, que significa Proposta Vantajosa.

Amor: Um amigo pode declarar uma paixão por si. Que os seus desejos se realizem!

Saúde: Vigie a sua alimentação.

Dinheiro: Pode receber uma nova proposta de trabalho.

Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

Pensamento positivo: Acredito que os meus desejos se vão realizar, porque eu mereço!

Gémeos

Carta Dominante: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade.

Amor: Poderá viver momentos a dois muito felizes e divertidos.

Saúde: Se tem tendência para problemas de colesterol redobre os cuidados nesta altura.

Dinheiro: Não gaste além das suas possibilidades.

Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

Pensamento positivo: Praticar a arte de ser feliz é muito divertido!

Caranguejo

Carta Dominante: O Mundo, que significa Fertilidade.

Amor: Controle a impulsividade, meça as suas palavras. Procure gastar o seu tempo na realização de coisas que o fazem feliz a si e aos que mais ama.

Saúde: Dê mais atenção aos seus pulmões, não fume.

Dinheiro: Ponha em marcha um projeto antigo.

Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

Pensamento positivo: Planto hoje sementes de otimismo, e amanhã colherei frutos de felicidade.

Leão

Carta Dominante: Os Enamorados, que significa Escolha.

Amor: Siga com convicção o que o coração lhe diz. Escolha ser feliz. Não se acomode ao que não o preenche.

Saúde: Faça uma alimentação rica em vitaminas.

Dinheiro: Momento favorável a nível profissional.

Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

Pensamento positivo: Oiço o meu coração e escolho o melhor para mim.

Virgem

Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa Inquietação, agitação.

Amor: Pode sentir que o seu amor não é correspondido, mas é uma fase passageira.Não alimente desconfianças que são fruto da sua insegurança.

Saúde: Tenha mais cuidados com os olhos. Não esforce a vista.

Dinheiro: Possível aumento de responsabilidades.

Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48

Pensamento positivo: Encontro a serenidade dentro de mim.

Balança

Carta Dominante: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade.

Amor: Tudo na vida tem uma solução, não desanime. Procure fazer com que a serenidade e a paz de espírito sejam uma constante na sua vida!

Saúde: Evite enervar-se perante situações que não dependem de si e que não pode mudar.

Dinheiro: Situação financeira sem sobressaltos.

Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

Pensamento positivo: Tenho força e coragem, eu sei que sou capaz!

Escorpião

Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência.

Amor: Controle a agressividade. Procure ter pensamentos positivos e não se deixe invadir por sentimentos de derrota.

Saúde: Dê mais atenção à sua saúde.

Dinheiro: Avance com prudência para não dar passos em falso.

Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

Pensamento positivo: Sou prudente e sei que dessa forma alcanço a vitória.

Sagitário

Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder.

Amor: Acredite no seu potencial. Concretize os seus sonhos.

Saúde: Tendência para ter quebras de tensão.

Dinheiro: Momento favorável para ampliar os seus horizontes.

Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

Pensamento positivo: Mostro ao Mundo a luz que existe em mim.

Capricórnio

Carta Dominante: A Roda da Fortuna, que significa Sorte.

Amor: Dedique mais atenção à sua família, especialmente aos seus filhos, se os tiver.

Saúde: Vigie a tensão arterial. Tendência para oscilações.

Dinheiro: Não faça gastos supérfluos. Organize bem as suas despesas e não se distraia.

Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

Pensamento positivo: sei que a Vida me reserva surpresas maravilhosas.

Aquário

Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil.

Amor: Diga a verdade, por mais que lhe custe. Tome a iniciativa, é você que cria as oportunidades!

Saúde: Cuide dos seus pés.

Dinheiro: Poderá planear uma mudança de carreira.

Números da Sorte: 5, 25, 36, 44, 47, 49

Pensamento positivo: O diálogo ajuda a resolver todos os conflitos.

Peixes

Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez.

Amor: Tendência para viver bons momentos a dois. Apesar das contingências, supere as dificuldades, vença os obstáculos e fortaleça a união!

Saúde: Sem surpresas.

Dinheiro: Trabalhe com afinco para atingir os seus fins.

Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

Pensamento positivo: Construo o meu caminho com otimismo e sinceridade!



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