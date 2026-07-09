Horóscopo – Semana 28 de 2026

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta Dominante: o Imperador, que significa Concretização.

Amor: Nunca desista dos seus sonhos! Uma nova oportunidade no campo amoroso está prestes a surgir.

Saúde: Mantenha a mente sã praticando meditação.

Dinheiro: Poderá ter alguns gastos extra, previna-se.

Números da Sorte: 2, 4, 8, 12, 51, 53

Pensamento positivo: Acredito nos meus sonhos, sei que os posso concretizar.

Touro

Carta Dominante: os Enamorados, que significa Escolha.

Amor: Exprima os seus sentimentos sem medo. Aprenda a confiar mais no seu potencial de sedução.

Saúde: Proteja a sua pele aplicando um bom creme hidratante e fazendo uma exfoliação semanal.

Dinheiro: Modere a possível tendência para gastar de forma impulsiva.

Números da Sorte: 3, 6, 21, 38, 44, 70

Pensamento positivo: O meu coração ajuda-me a escolher o que me faz feliz.

Gémeos

Carta Dominante: o Eremita, que significa Procura, Solidão.

Amor: Se se sentir sozinho telefone a um amigo com quem se sente sempre bem. A distância encurta-se quando nos dispomos a solucionar as situações.

Saúde: Tendência para ter problemas de estômago.

Dinheiro: Conseguirá manter a estabilidade, sem sobressaltos.

Números da Sorte: 5, 9, 17, 28, 51, 67

Pensamento positivo: A minha paz interior ajuda-me a encontrar as respostas de que preciso.

Caranguejo

Carta Dominante: o Louco, que significa Excentricidade.

Amor: Aproveite esta fase para dar um novo impulso à sua relação.

Saúde: Cuidado com os excessos alimentares.

Dinheiro: Procure controlar a impulsividade nos gastos.

Números da Sorte: 15, 21, 29, 32, 55, 66

Pensamento positivo: Estou disponível para as aventuras que a vida me traz.

Leão

Carta Dominante: a Temperança, que significa Equilíbrio.

Amor: Dê mais atenção ao seu companheiro, que está mais carente.

Saúde: Mantenha as suas rotinas.

Dinheiro: Seja mais exigente consigo, e conseguirá alcançar metas importantes na área profissional.

Números da Sorte: 1, 2, 19, 24, 30, 42

Pensamento positivo: Procuro agir com equilíbrio em todas as situações.

Virgem

Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas.

Amor: Uma relação de amizade poderá evoluir para algo mais sério. Abra o seu coração para o amor, seja feliz!

Saúde: Cuidado com quedas e entorses.

Dinheiro: Resolverá os seus problemas facilmente.

Números da Sorte: 3, 10, 19, 22, 48, 61

Pensamento positivo: A amizade traz alegria e surpresas à minha vida.

Balança

Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia.

Amor: Não deixe que os seus amigos tenham saudades suas. Telefone-lhes, faça videochamadas, escreva um e-mail que ajude a encurtar distâncias.

Saúde: Está mais suscetível a infeções relacionadas com o aparelho reprodutor.

Dinheiro: Afaste-se de intrigas no local de trabalho.

Números da Sorte: 6, 13, 18, 25, 55, 70

Pensamento positivo: Vivo o presente com confiança.

Escorpião

Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera.

Amor: Saiba ouvir aqueles que necessitam de si.

Saúde: Com disciplina e controlo melhorará de qualquer situação delicada.

Dinheiro: Uma pessoa amiga pode precisar da sua ajuda a nível material.

Números da Sorte: 9, 12, 16, 28, 37, 44

Pensamento positivo: Sou sincero com os outros, e principalmente comigo mesmo.

Sagitário

Carta Dominante: Rei de Espadas, que significa Poder, Autoridade.

Amor: Não deixe que abusem da sua boa vontade. Saiba impor-se com firmeza e assertividade.

Saúde: Possíveis dores nos ombros. Evite carregar pesos.

Dinheiro: Cuidado com os investimentos.

Números da Sorte: 11, 29, 30, 45, 56, 62

Pensamento positivo: Tenho o poder necessário para tomar as decisões certas na minha vida!

Capricórnio

Carta Dominante: O Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida.

Amor: Alguém próximo pode desapontá-lo. Seja paciente se o comportamento dos outros não corresponder às suas expectativas.

Saúde: Coma mais fruta e legumes.

Dinheiro: Fase favorável para adotar novas práticas.

Números da Sorte: 2, 10, 15, 24, 64, 71

Pensamento positivo: A minha vida está em constante renovação.

Aquário

Carta Dominante: A Justiça, que significa justiça.

Amor: Terá tendência para querer isolar-se e refletir mais sobre aquilo que quer e aquilo que procura.

Saúde: Cuidado, pois o seu sistema digestivo anda mais frágil.

Dinheiro: Seja prudente na forma como organiza as suas finanças.

Números da Sorte: 4, 8, 14, 21, 35, 68

Pensamento positivo: Procuro que a justiça reine na minha vida!

Peixes

Carta Dominante: A Morte, que significa Renovação.

Amor: Procure esquecer situações menos positivas do seu passado afetivo. Rejeite pensamentos pessimistas e derrotistas. Acredite mais em si.

Saúde: Pode precisar de consultar o seu oftalmologista.

Dinheiro: Renove a vida financeira encontrando uma fonte alternativa de rendimentos.

Números da Sorte: 5, 22, 30, 41, 58, 71

Pensamento positivo: Aceito o presente com confiança!

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